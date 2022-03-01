Bilim insanları, T-Rex’in üç farklı tür dinozor olabileceğini söylüyor

Devasa boyutu, sivri dişleri ve keskin pençeleriyle Tyrannosaurus Rex, bulunduğu yaşam alanındaki en büyük etçil dinozordu. Günümüze kalan fosillerini inceleyen araştırmacılar, dinozorun tek Tyrannosaurus türü olmayabileceğini öne sürüyor.

Sozcu.com.tr

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İsmi kısaca T-Rex olarak da geçen dinozora ait olduğu düşünülen kalıntıları inceleyen uzmanlar, varyasyonlarının bir değil üç türün kanıtını gösterdiğini öne sürdüler. Jurassic Park filminin ekibinde dinozorlar üzerindeki uzmanlığıyla yer alan Gregory Paul, daha önce uzmanların farklı kaya katmanlarından kalıntılar kullanarak T-Rex’in büyümesini incelediklerini belirterek bulguların birden fazla anlamı olduğunu söyledi.

Ekip, aynı zamanda Triceratops gibi diğer dinozorlarda olduğu gibi, Dünya’daki milyonlarca yıl boyunca birden fazla Tyrannosaurus türünün evrimleşmesinin beklendiğini söylüyor.

Evolutionary Biology dergisinde yazan Paul ve meslektaşları, önceki çalışmaların, T-Rex’ten olduğu belirlenen fosilleşmiş kemiklerin sağlamlıkları açısından farklılık gösterdiğini ve farklı örneklerin bir veya iki çift alt kesici dişe sahip olduğunu nasıl ortaya koyduğunu bildiriyorlar.

KEMİK KALINLIKLARI FARKLILIKLARI ORTAYA KOYUYOR

Araştırma ekibi, örneklerin dayanıklılıklarını değerlendirmek için mevcut olan uyluk kemiklerinin uzunluğuna ve çevresine bakarak, T-Rex’e atfedilen toplam 37 örneği inceledi.

“Elimizde bulunan Tyrannosaurus örneğindeki sağlamlığın, uyluk kemiğinin varyasyonunun, 10 milyon yıllık evrimin bir araya geldiği diğer tüm Tyrannosaurid’lerden daha büyük olduğunu bulduk” diyen Paul, “Buna dikkat etmemek mümkün değil” diye ekledi.

Ekip, fosillerde farklı kalınlıklara sahip olan kemiklerin Tyrannosaurus Imperator, Tyrannosaurus Rex ve Tyrannosaurus Regina şeklindeki 3 farklı türe ait olduğunu düşünüyor.

KONUYA İTİRAZLAR DA MEVCUT

Çalışmaya dahil olmayan Edinburgh Üniversitesi’nden paleontolog Prof. Steve Brusatte ise ikna olmadığını söyledi. Açıklamasında “T-Rex’i farklı türlere ayırmanın cazibesini anlıyorum çünkü sahip olduğumuz fosil kemiklerinde bazı farklılıklar var. Ama nihayetinde, bana göre, bu varyasyon çok küçük ve tutarlı farklılıklara dayalı olarak tanımlanabilen farklı türlerin anlamlı bir biyolojik ayrımının göstergesi değil” dedi.

ABD’deki Carthage College’da T-Rex dinozorları üzerine uzmanlığı olan Prof. Thomas Carr da, ekip tarafından öne sürülen farklı türlerin tanımlarının belirsiz olduğunu ve bulguların, varyasyonları analiz ettiği kendi çalışmasıyla çeliştiğini söyleyerek sonuçlara itiraz etti. Carr, birden fazla türe dair hiçbir kanıt bulamadığını söylüyor.

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