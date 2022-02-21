Bill Gates’ten, Güneş’i engellemeyi amaçlayan araştırmalara yatırım

Microsoft'un kurucusu milyarder iş insanı Bill Gates'in, gezegeni soğutmak için jeomühendislik teknolojilerine yönelik araştırmaları finanse ettiği bildiriliyor.

Sozcu.com.tr

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Stratosferik Kontrollü Pertürbasyon Deneyi (SCoPEx), Güneş ışığını uzaya geri yansıtmak için gökyüzüne özel bir kalsiyum tozu püskürtecek. Bu Güneş jeomühendisliği projesi tehlikeli ve hatta saçma olarak nitelendi. Ancak proje; insanlık, iklim değişikliğini başarılı bir şekilde durduramazsa Dünya’yı kurtarmak için son çare olabileceği düşünülüyor.

The Sun tarafından, yakın zamanda herkesin sığır eti yemesi ve Bitcoin kullanmayı bırakması gerektiğini savunan Gates’in, küresel ısınmanın etkisini azaltmak veya geciktirmek için Güneş’i karartmakla ilgilendiği bildiriliyor.

SCoPEx projesi, Güneş’ten koruyan tozun uygulanabilir olup olmayacağını test etmek için gökyüzüne 12 mil yükseklikte bir hava balonu fırlatarak haziran ayında başlayacak. Ancak, bu test çok riskli olabilir. Bazı bilim insanları, tozun ozon tabakasını genişletmede etkili olabileceğini bile öne sürdüler.

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