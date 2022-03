Bu defa UFO olmadıkları kesin: Halo dizisi için gökyüzünü QR kodla kapladılar

24 Mart’ta başlaması planlanan ve askeri bilimkurgu oyunu Halo’nun dizisi için geri sayım başlarken dizi tanıtımı için de dikkat çekici organizasyonlar gerçekleşiyor. Son olarak Teksas’ta gece gökyüzünde insansız hava araçlarının yardımıyla bir QR kod oluşturuldu.

Cep telefonlarıyla QR kodu okutan şehir sakinleri dizinin fragmanına bağlandılar.

Look to the skies of Austin tonight for your second chance to see the #HaloTheSeries drone show. #SXSW pic.twitter.com/j68JSoejXz

— Halo on Paramount+ (@HaloTheSeries) March 14, 2022