Clubhouse’dan yeni özellik: Metin mesajı özelliği ekledi

Nisan 2020'de kullanılmaya başlanan ve pandeminin etkisiyle hızla popülerleşen sesli sosyal medya platformu Clubhouse, şimdi de metin mesajı özelliğini ekliyor.

Sozcu.com.tr

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Clubhouse, perşembe günü yaptığı duyuruya göre sesli odalarına bir metin sohbeti işlevi ekliyor. Discord veya Zoom’da konuşmak istemeyen kullanıcıların fikirlerini yazmalarına izin veren özellik bu defa Clubhouse’a da geliyor.

Özellikle birkaç ünlü konuşmacının hakim olduğu ekstra geniş odalarda, bazı kişilerin konuşmaya katılmasının tek yolu bu sohbet işlevi olabiliyor. Ancak bu durumun olumsuz etkileri de yaşanabiliyor. Bunun için de Clubhouse, içerik oluşturucuların odalarının kontrolden gitmesini önlemek için birkaç yol belirledi. İçerik oluşturucular, mesajları silmek ve rahatsız edici kullanıcıları odadan atmak için modlar atayabilir. Ayrıca kullanıcılar, Clubhouse kullanıcı yönergelerini ihlal eden mesajları da platforma bildirebilirler.

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