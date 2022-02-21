Dört yeni Mac ve M2 çipi… Apple yeni ürünleri için hazırlanıyor

Apple'ın bu yıl dört yeni Mac ile bir M2 çipini piyasaya süreceği bildiriliyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Bloomberg’den Mark Gurman’ın Power On haber bültenine göre Apple, bu yıl içinde M2 çipli birkaç yeni Mac piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gurman, şirketin 13 inç MacBook Pro, Mac Mini, 24 inç iMac ve yeniden tasarlanmış MacBook Air’i piyasaya sürmesini ve tüm ürünleri de M2 çipiyle donanım özelliğine sahip olmasını bekliyor.

Apple, potansiyel M2 çipi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmadı ancak Gurman, yeni çiplerin M1’lerden biraz daha hızlı olacağını ve aynı sekiz çekirdekli yapıya sahip olacağını düşünüyor.

Apple’ın M1 çipini Kasım 2020’de duyurmasının üzerinden bir yıldan fazla, M1 Pro ve M1 Max’in piyasaya çıkışından bu yana birkaç ay geçti.

Gurman, Apple’ın yeni Mac’leri martta, ardından mayıs veya haziran ayında çıkaracağını söylüyor. Ayrıca Apple’ın yine mart ayında gerçekleşecek bir etkinlikte 5G iPhone SE, 5G iPad Air ve potansiyel olarak yeni bir Mac’i tanıtması bekleniyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde duyurduğu yüz maskesi dostu bir Face ID ile gelen iOS 15.4’ü piyasaya sürmeye de hazırlanıyor.

Şu an için iPhone 14 ve Apple Watch Series 8 bu yılın sonlarına kadar beklenmiyor.

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