Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk’a soruşturma

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Tesla CEO'su Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk'ın son hisse senedi satışlarında kural ihlal edip etmediği konusunda soruşturma açtı.

Sozcu.com.tr

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Tesla’nın yönetim kurulunda yer alan Kimbal Musk’ın geçen yıl elektrikli otomobil üreticisinin 108 milyon dolarlık hissesini sattığı bir olaya odaklanılıyor. Değişim, Musk’ın Twitter kullanıcılarına Tesla’daki hissesinin yüzde 10’unu devretmesi gerekip gerekmediğini sormasından bir gün önce gerçekleşti ve hisseler düştü.

SEC, 10 gün sonra 16 Kasım’da Tesla’ya ek finansal bilgi isteyen bir mahkeme celbi yayınladı.

İçeriden öğrenenlerin ticareti yasaları, çalışanların ve yönetim kurulu üyelerinin bir şirket hakkında halka açık olmayan bilgilere dayanarak ticaret yapmasını yasaklıyor. Soruşturma muhtemelen Kimbal Musk’ın hisselerini Elon Musk’ın önceden anketten haberdar olduğuna odaklanacak.

Musk’ın tweetleri, ilk defa sorun olmuyor. SEC, Musk’ın tweet’lerinin yanıltıcı olduğuna karar verdi ve sosyal medya etkinliğinin daha fazla gözetime tabi tutulmasını zorunlu kıldı.

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