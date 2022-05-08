Elon Musk’tan Twitter çalışanlarına uyarı: Sizi aşırı çalıştıracağım

Twitter'ı satın alma kararı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandıran Elon Musk, paylaştığı bir tweet ile Twitter çalışanları arasında adeta korku yaydı.

Sozcu.com.tr

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Kısa bir süre önce Twitter’ı satın alma kararını açıklayan ve uluslararası kamuoyunda gündem olan Elon Musk, kişisel Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ile şirket çalışanlarında endişe yarattı.

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Tesla ve SpaceX’i de yöneten Elon Musk, “Çalışanların iş yapış etikleri aşırı olacak, fakat benim kendime uyguladığımdan daha az olacak” açıklamasını yaptı. Satış resmiyet kazanıp Musk şirketin başına geçince çalışanlarının iş yükünün aşırı derecede artacağının sinyalini veren Musk, kendisinin ise daha da çok çalışacağını vurguladı.

Musk, “Twitter’ın satışı tamamlanırsa şirket ağır yazılım mühendisliği, tasarım ve server donanımlarına çok fazla odaklanacak” diyerek planlarını da anlattı.

ÖNCE İŞTEN ÇIKARIP SONRA ALACAK

Musk, şirketi satın almasından sonraki 6 ay içinde 1000 çalışanı işten çıkaracağını fakat zaman içinde çalışan sayısının tekrar artacağını da dile getirdi.

Twitter’ı 4.4 milyar dolara satın alması gündemde olan Musk’ın bu anlaşmayı tamamlamasının 6 ay süreceği belirtildi. Musk’un 1000 Twitter çalışanını işten çıkardıktan sonra gelecek 3 yıl içerisinde işe alımlara başlayacağı da kaydedildi. Şu an Twitter’ın yaklaşık 7500 çalışanı olduğu belirtilirken 3 yıl içerisinde çalışan sayısının 11 bine ulaşması bekleniyor.

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