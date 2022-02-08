Facebook yönetiminde değişiklik: Tartışmalı isim görevden ayrılıyor

Facebook, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Facebook'un en uzun süredir görev yapan ve en tartışmalı yönetim kurulu üyelerinden biri olan Peter Thiel'in bu yıl şirketin yönetim kurulundan ayrılmayı planladığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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2005’ten bu yana Facebook’ta görev alan ve son olarak Meta’nın yönetim kurulunda yer alan şirketin ilk yatırımcılarından Thiel, görevinden ayrılıyor. BBC’nin haberine göre; Thiel, Meta’nın yıllık hissedarlar toplantısına kadar yönetim kurulu başkanı olarak görev alıp sonrası için yeniden aday olmayacak. Şirket, genellikle mayıs ayında gerçekleşen toplantı için henüz bir tarih açıklamadı.

Thiel, Silikon Vadisi’nde uzun süredir tartışmalı bir isim. PayPal ve veri analizi şirketi Palantir Technologies’in kurucu ortağı ve risk sermayesi şirketi Founders Fund’ın ortağı. Facebook’a ek olarak, LinkedIn ve Yelp (YELP) dahil olmak üzere bir dizi önde gelen teknoloji firmasının da destekçisiydi.

ZUCKERBERG’İN AKIL HOCASI

Thiel, yüzen şehirler geliştirmek ve gençleri üniversiteyi atlamaya teşvik etmek dahil tepki çeken pek çok düşünceye sahip. Ayrıca bazı tartışmalı girişimleri finanse etmesiyle de tanınıyor. Yüz tanıma teknolojisi için milyarlarca fotoğraf derleyen girişim Clearview AI’nin yatırımcıları arasındaydı.

Facebook’un ilk destekçilerinden biri olan Thiel, ayrıca CEO Mark Zuckerberg’in yakın danışmanı ve akıl hocası olarak da biliniyor. Thiel’in ayrılma kararıyla ilgili Zuckerberg ise şu açıklamaları yaptı: “Peter, yönetim kurulumuzun değerli bir üyesiydi ve şirketimiz için yaptığı her şey için derinden minnettarım. Çok az kişinin inandığı zamanlarda bize inandı, bana iş, ekonomi ve dünya hakkında çok fazla ders verdi.”

SİLİKON VADİSİ’NİN EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİMLERİNDEN

Yatırımcıyı “orijinal bir düşünür” olarak niteleyen Zuckerberg, Thiel’in yönetim kurulundaki görevinden ayrılarak zamanını başka uğraşlara ayırmak istediğini öne sürdü.

Thiel’in tartışmalı hamlelerinden biri de 2016 yılında Trump’ın kampanyasına yaptığı 1,25 milyon dolarlık bağıştı. Bağış, Silikon Vadisi’nde bir kargaşa yarattı. Zuckerberg, o sırada Thiel’i ve şirketin yönetim kurulundaki yerini savundu. Ancak Zuckerberg’in Thiel’in etkisinde kaldığına dikkat çeken pek çok görüş ileri sürüldü. Özellikle de 6 Ocak Kongre baskını sırasında, sosyal medya platformunun duruşu da tartışma yaratmıştı.

Şimdi şirket, muhafazakarların sansürlendiğiyle ilgili iddialarla eleştirilirken Thiel’in yönetim kurulundan ayrılması dikkat çekti. Bu ayrılıkla beraber şirket, yönetim kurulundaki en açık sözlü muhafazakar sesi kaybedecek.

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