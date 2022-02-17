Facebook’a bir darbe de Google’dan: Kullanıcıları takip etmeyecek

Önce Apple'ın gelişmiş gizlilik politikası şimdi de Google... Kullanıcıları sayesinde elde ettiği verilerle reklamverenlerin gözdesi olan Facebook'a bir darbe de Google'dan geliyor. Google, kullanıcı gizliliği için çıtayı yükseltiyor.

Sozcu.com.tr

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Google, Android kullanan telefonlardaki uygulamalar arasında hareket ederken pazarlamacıların veri toplama şeklini değiştirerek kullanıcı gizliliği için çıtayı yükseltmek istediğini söyledi. Google, her bir Android cihazına atanan ve pazarlamacıların kullanıcılarla ilgili ayrıntıları izlemesine olanak tanıyan reklam kimliklerini aşamalı olarak kaldırmayı planladığını belirtti.

Bu reklam kimlikleri, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi olan Meta gibi bir şirketin, bir kullanıcıyı telefonundaki farklı uygulamalar arasında hareket ederken takip etmesine olanak tanıyor. Yani; onlar hakkında kişisel veriler toplayabilir, onlara reklamlar sunabilir ve kullanıcıların nelere tıkladıklarını görebileceği anlamına geliyor.

HİSSELERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI

Meta, insanların kendileriyle alakalı reklamlar görmeyi tercih ettiklerini söyleyerek bu tür uygulamaları savunsa da Alphabet’in sahibi olduğu Google’ın bu hareketi, şirketin gelirlerine bir darbe vuracağı endişeleriyle Meta’nın hisselerini yüzde 3’ten fazla düşürdü.

Meta hisseleri 2022’de şimdiye kadar yüzde 37 düştü ve şirketin şu anda değeri 600 milyar doların altında.

Apple, geçen yıl kullanıcıların uygulamalar tarafından izlenmelerini devre dışı bırakacak yeni gizlilik önlemlerini uygulamaya koymuştu. Bu hareket, dijital reklam endüstrisinde pek çok tartışmayı beraberinde getirirken Meta’nın piyasa değerinden de 300 milyar doların silinmesine neden olmuştu. Meta, Apple’ın yaptığı değişikliklerin bu yıl da 10 milyar dolara mâl olacağını söyledi.

İKİ YIL SÜRE VERİYOR

Google, Apple kadar keskin bir yol izlemeyeceğini, izleyicileri en az iki yıl daha desteklemeye devam edeceğini ve alternatifler oluşturmak için uygulama geliştiricilerle birlikte çalışacağını söyledi. Teknoloji devi, herhangi bir değişiklik yapmadan önce de sektöre önemli bir bildirimde bulunacağını sözlerine ekledi.

Geçen yıl haziran ayından itibaren Android kullanıcıları, kimliklerini reklamverenlerle paylaşmaktan vazgeçebiliyorlardı, ancak Google şimdi bu özelliği tamamen kaldırmayı planlıyor.

Google tarafından yapılan duyuru, Meta’nın 2010’dan 2015’e kadar İngiltere’nin başbakan yardımcısı olan Sir Nick Clegg’i küresel ilişkiler başkanlığına terfi etiğinin duyurulmasından birkaç saat önce geldi.

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