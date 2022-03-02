Google, beden dilini anlayan cihazlar üretiyor

Google, radar sensör teknolojisi üzerinde çalışıyor. Halihazırda, Pixel telefonlarda ve Nest Hub'da bulunan mevcut Soli sensörü, kullanıcıların hareketlerine göre çalışma özelliğine sahip, hatta kullanıcıların yatakta ne kadar döndüğünü izleyerek uyku kalitesini değerlendirebiliyor. Google şimdi bu teknolojiyi daha çok odağına alıp çalışmalar yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Google’ın Gelişmiş Teknoloji ve Projeler (ATAP) Laboratuvarı Tasarım Başkanı Leonardo Giusti de üzerinde çalıştıkları teknolojinin önemine beden dilinin iletişime katkısına değinerek dikkat çekiyor: “İnsanların birbirini anlama biçiminden gerçekten ilham alıyoruz. Birinin arkasından yürüdüğünüz zaman, kapıyı size açık tutarlar. Bir şeye uzandığınızda, size uzatan birileri olur. İnsanlar olarak birbirimizi tek kelime etmeden sezgisel olarak anlarız.

Soli de kullanıcı uykuya daldığında televizyonu kapatabilir. Kapının yanındaki bir termostat aracılığıyla, yağmurlu havalarda dışarı çıkarken bir şemsiye alınmasını hatırlatabilir, tıpkı bir aile üyesinin kapıdan çıkarken yapacağı gibi. Ya da basit bir bakışla bilgisayarı açabilir.”

Ancak sosyal normları gerçekten anlamak için bilgisayarların insanların kişisel alan ihtiyacını kavraması gerekecek. Bunu başarmak için de antropolog Edward Twitchell Hall’un kişisel alan kavramıyla eğitiliyor. Herkesin kişisel bir balonu olduğunu öne süren ilk kişi olan Hall, 46 santim içindeki her şeyin kişisel alan olarak kabul edileceğini ve 4 metrelik bir yakınlığın içindeki alanın konuşma için güvenli bir mesafe olduğu sonucuna vardı. Bu sınırdan daha uzak olan kısım ise kamusal alan olarak kabul ediliyor.

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