Google, Covid önlemlerini esnetiyor

Google ABD'deki ofis çalışanları için aşı gereksinimini ortadan kaldırıyor. Teknoloji devi aynı zamanda çalışanların, pandemi öncesinde yararlandığı masaj ve fitness merkezi gibi avantajları yeniden sunuyor.

Sozcu.com.tr

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Pandemi ile birlikte pek çok şirket, çalışanlarının sağlığını korumak için önlemler almış; uzaktan çalışma, ofise gelen çalışanlarda aşı zorunluluğu gibi uygulamalarla gündeme gelmişti.

CNBC’nin haberine göre Google, vakalarda düşüş yaşandıkça çalışanlarını haftada üç gün ofise çağırma planları yanında sağladığı avantajları da yeniden canlandırıyor. Şirket ayrıca CNBC’ye geçen ay bir istihdam koşulu olarak aşı zorunluluğunu da bıraktığını söyledi.

Google, Delta varyantının yayılmasının ortasında geçen temmuz ayında ofis çalışanları için ABD’de aşı zorunluluğunu duyurmuştu. Şirket, çalışanlara aşı olmalarını aksi takdirde işlerini kaybedeceklerini söylemişti.

AŞI ZORUNLULUĞU DA KALKTI

Google sözcüsü Lora Lee Erickson çarşamba günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, şirketin aşı şartını ocak ayında değiştirdiğini ve bunun Başkan Biden’ın büyük işverenler için aşı şartı uygulamasını iptal etmesiyle aynı zamana denk geldiğini söyledi.

CNBC’nin haberine göre, artık Google çalışanları ofislerinde sahip oldukları ayrıcalıklara da yeniden ulaşabilecekler. Pandemiden önce Google’ın dünya genelindeki ofislerinde Google çalışanları kaya tırmanışı, gurme yemek kafeteryaları, voleybol sahaları ve şekerleme bölmeleri gibi avantajlara sahiplerdi.

HİBRİT ÇALIŞMA İÇİN HENÜZ TARİH BELİRLENMEDİ

Google’dan David Radcliffe, bu hafta çalışanlara gönderilen e-postada, fitness merkezleri, sosyal alanlar, masajlar ve masaj koltukları gibi servislerden yeniden yararlanılabileceğini söyledi. Ayrıca Radcliffe, Omicron dalgasının ortasında uygulanan haftalık test uygulamasının da kaldırıldığını söyledi.

CNBC’nin haberine göre, Google kurallarda bazı esnemeler gösterse de aşısız çalışanların ofise giderken test ve maske takma da dahil olmak üzere belirli yönergeleri takip etme zorunlulukları devam edecek.

Google’ın çalışanları haftada üç gün ofise getirme planı, corona virüsü artışları nedeniyle birçok kez ertelendi. CNBC’nin elde ettiği şirket içinde yayınlanan Radcliffe’in e-postasına göre, şirket hibrit çalışma sistemine geçiş için hazırlanabilir.

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