Google, Ukrayna’daki vatandaşları korumak için haritalara müdahale etti

Google, Rusya tarafından işgal edildiğinden Ukrayna'daki kullanıcıların güvenliğini korumak için Google Haritalar tarafından sunulan canlı trafik özelliklerini geçici olarak devre dışı bıraktı.

Sozcu.com.tr

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Özellikler, yollarda trafik gecikmelerinin olduğu ve hangi işletmelerin ve mağazaların meşgul olduğunu göstermek için Android akıllı telefonlardan toplanan anonim konum verilerini kullanıyor. Uzmanlar, bu tür verilerin işgalin ilerleyişi hakkında fikir verebileceğini söylüyor.

Middlebury Enstitüsü’nden Profesör Jerry Lewis, “İstilayı gören ilk insanlar olduğumuzu düşünüyorum. Ve bunu bir trafik uygulamasında gördük” dedi.

Google, bu özellikleri devre dışı bırakma kararının kullanıcıların güvenliğini korumak için Ukraynalı yetkililerle görüştükten sonra alındığını söyledi. Özellikler küresel erişimden devre dışı bırakıldı, ancak Google, bölgedeki adım adım navigasyon özelliklerini kullanan sürücüler için canlı trafik bilgilerinin hâlâ mevcut olacağını söylüyor.

Haritalama hizmetleri tarafından toplanan konum verileri beklenmedik öngörüler sunabiliyor. Örneğin, fitness izleme uygulaması Strava, 2017’de kullanıcılarının aktivitelerinin bir haritasını yayınladığında, yanlışlıkla birkaç ABD askeri üssünün yerini ortaya çıkardı ve askerlerin hava limanları etrafında tur attığını gösterdi. Benzer şekilde, Snapchat’in konum özellikleri, Irak Savaşı’nda cephe hattından görüntü ve video toplamak için kullanıldı. Ve konum verileri olsun ya da olmasın, savaş bölgelerinde sosyal medya aracılığıyla paylaşılan bilgiler, açık kaynak araştırmacıları, gazeteciler ve diğerleri için hayati bir araç haline geldi.

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