Görüntülü arama uygulamalarındaki gizli tehlike

Yeni bir araştırmaya göre popüler video uygulamaları, sessize alınsalar bile kullanıcıların konuşmalarını dinleyebilir ve bilgileri dahilinde olmadan onların verilerini toplayabilir.

Sozcu.com.tr

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Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, görüntülü uygulamalarla ilgili çarpıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Elektrik ve bilgisayar mühendisliği yardımcı doçentlerinden Kassem Fawaz, erkek kardeşi bir video görüşmesinde sesi kapattığında bile mikrofonunun ışığının açık kaldığını bildirdiğinde konuyu araştırmaya karar verdiklerini anlatıyor.

Yüksek lisans öğrencisi Yucheng Yang’ın yardımını alan ikili, fenomenin gerçekten yaygın bir sorun olup olmadığını görmek için iOS, Android, Windows ve Mac dahil olmak üzere farklı uygulamaları ve işletim sistemlerini test etti.

Fawaz, araştırmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Görünüşe göre, çoğu durumda, kendinizi sessize aldığınızda, bu uygulamalar mikrofona erişmekten vazgeçmiyor. Ve bu bir problem. Sesi kapattığınızda, insanlar bu uygulamaların veri toplamasını beklemiyor.”

MİKROFON KAPALI OLSA BİLE VERİ TOPLAMAYA DEVAM EDİYORLAR

Konuyu daha fazla araştırmak için ikili 223 uygulama kullanıcısıyla bir çalışma yürütmek için Chicago Loyola Üniversitesi’nden bilim insanlarıyla bir araya geldi.

Çalışmanın ilk kısmı, katılımcılara sessize alma düğmesinin işlevi hakkında ne anladıklarını sormayı içeriyordu. Katılımcıların çoğu, mikrofonlarını kapattıklarında veri toplanmasının sonlandırıldığını düşündüklerini söyledi.

Uygulamaları test ettikten sonra, ekip üyeleri, bir kullanıcı mikrofonunu sessize alsa bile hepsinin ara sıra ses verileri topladığını ve hatta bir popüler platformun, bir kullanıcının sessizde olup olmadığına bakılmaksızın aynı oranda bilgi topladığını keşfetti.

Fawaz, “Bir kamerayı kapatabilir, hatta elinizi üzerine koyabilirsiniz ve ne yaparsanız yapın kimse sizi göremez. Ancak bunun mikrofonlar için geçerli olduğunu düşünmüyorum” dedi.

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