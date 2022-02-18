İddialı başlamıştı, hüsrana uğradı: Amazon Dash Cart kullanımı beklenenin altında

Amazon'un iddialı fiziksel mağaza planları beklentilerin altında kaldı. Yeni bir iddiaya göre; kasiyersiz market arabaları tahmin edilenden çok daha az kişi tarafından kullanılıyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Insider’ın haberine göre; Amazon’un fiziksel mağazalarında kasiyer olmadan ödeme yapılmasını sağlayan akıllı alışveriş sepeti Dash Cart, 2020 yılının sonlarında piyasaya sürülmesinden bu yana kullanımda sürekli bir düşüş yaşadı. Dash Cart, geçen ağustos itibarıyla beş haftadan uzun süredir açık olan mağazalardaki toplam alışveriş oturumlarının yalnızca yüzde 11 ila yüzde 15’inde kullanıldı.

Amazon ekibi, Dash Cart’ın büyük ürünler için uygun olmadığını ve tüm arabaların mağazada kalması gerektiği için kullanıcıların tercih etmediğini belirtti.

Insider elde ettiği belgelere göre; “Oturum yüzdesi olarak alışveriş sepeti kullanımında istikrarlı bir düşüş gördük” dedi.

DİĞER ŞİRKETLERE DE SATMAYI PLANLIYORDU

Alışveriş yapanların ürünleri sepete koymalarına ve ayrı ayrı kontrol etmek zorunda kalmadan onlar için otomatik olarak ödeme yapmalarına olanak tanıyan Dash Cart, Amazon’un son yıllarda gerçek mekânda faaliyet gösteren mağazalara getirdiği bir dizi yeniliğin parçası.

Dash Cart’ın popüler olmaması, Amazon’un bu tür yeni mağaza içi teknolojilerin fiziksel mağazalara daha fazla müşteri çekeceğine inancını da zedeledi. Yine de perakende devinin, fiziksel mağazalarını ve mağaza içi teknolojilerini genişletmek için iddialı planları var.

Gerilemelere rağmen, bazı müşteriler Dash Cart’ın temel özelliklerinden birini çekici buluyor: Sepette, aldıkları öğelerin listesini gösteren ekran.

Amazon, genellikle dahili olarak test ettikten sonra yeni teknoloji ve ürünleri diğer perakendecilere satmaya çalışıyor. Örneğin, ilk olarak Amazon Go mağazalarında devreye alınan kasiyersiz teknoloji, şimdi diğer marketlere satılıyor.

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