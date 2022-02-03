İnsana kalp nakli için domuz yetiştirme planı tartışma yarattı

Almanya’da bir grup bilim insanının insanlara kalp nakli için genetiği değiştirilmiş domuz yetiştirmeyi planlaması hayvan hakları örgütlerini ayağa kaldırdı. Bu deneyler sonucu domuzların organ fabrikasını dönüşeceğini belirten örgütler, bu deneylerin etik açıdan çok şüpheli olduğunu savunuyor.

Sozcu.com.tr

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Almanya'da bilim insanları, insanlara kalp nakli için genetiği değiştirilmiş domuzlar yetiştirmeyi planladıklarını açıkladı.

ABD'de geçen ay genetiği değiştirilmiş domuzdan alınan kalp 57 yaşındaki bir hastaya nakledilmiş, 7 saat süren operasyonun ardından David Bennett adlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Münih kentindeki Ludwig-Maximilians Üniversitesi'nden Eckhard Wolf, ekibinin 2025'e kadar organ nakli için hazır olacak yeni domuz türleri yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. ABD'deki ameliyatta kullanılandan daha basit ve beş genetik değişikliğin bulunduğu bir model geliştirmek istediklerini kaydeden Wolf, ilk hayvanların klonlanacağını ve ardından diğerlerinin yetiştirileceğini anlattı.

Genetiği değiştirilmiş ilk domuzların bu yıl içinde doğacağı, kalplerinin önce babunlarda deneneceği ve 2-3 yıl içinde insanlı klinik deneyler için onay alınmasının planlandığı belirtildi.

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI: ETİK AÇIDAN ŞÜPHELİ

Yeni çalışma, organ bağışı oranlarının düşük olduğu ülkede hayvan haklarıyla ilgili tartışmaları tetikledi.

Yeni çalışmaya destek verenler, bu deneylerin organ nakli bekleyen binlerce hastaya umut olacağını söylerken hayvan hakkı savunucuları bu deneyler sonucu domuzların organ fabrikasını dönüşeceğini belirtiyor.

Denemelere karşı çıkan hayvan hakları örgütleri, nakil deneylerinde kullanılan maymunların çoğunlukla acı içinde öldüğüne dikkat çekti.

Alman Hayvan Sağlığı Birliği'nden Kristina Berchtold, bu deneylerin etik açıdan çok şüpheli olduğunu ifade ederek “Hayvanlar insanlar için yedek parça işlevi görmemeli. Klonlanan hayvanlar da aynı ihtiyaçlara, korkulara ve haklara sahiptir” dedi.

Almanya'da 2019'da Hayvan Deneylerine Karşı Doktorlar örgütünün başka canlılardan insana organ naklinin yasaklanması için düzenlediği imza kampanyasına 57 binden fazla kişi destek vermişti.