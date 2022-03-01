Meta’dan Rusya destekli medyaya yasak

Facebook ve Instagram, Ukrayna'daki insanları hedef alan bir dezenformasyon ağını çökerttiğini ve Rus devlet medya kuruluşları RT ve Sputnik'e erişimi engellediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Meta, iki sosyal medya platformunda yaklaşık 40 hesap, sayfa ve gruptan oluşan nispeten küçük bir ağ ortaya çıkardığını söyledi. Bir blog yazısında, Meta’dan Nathaniel Gleicher ve David Agranovich, ağların Rusya ve Ukrayna’dan yönetildiğini söyledi:

“Rusya ve Ukrayna’dan yönetildiler ve birden fazla sosyal medya platformunda ve kendi web siteleri aracılığıyla Ukrayna’daki insanları hedef aldılar. Bu operasyonu durdurduk, alan adlarının platformumuzda paylaşılmasını engelledik ve diğer teknoloji platformları, araştırmacılar ve hükümetlerle bilgileri paylaştık.”

Meta’nın Küresel İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Nick Clegg de Twitter hesabından, “Mevcut durumun istisnai doğası göz önüne alındığında AB genelinde RT ve Sputnik’e erişimi kısıtlayacağız” ifadelerine yer verdi.

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