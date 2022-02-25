Mobil Dünya Kongresi için erteleme ya da iptal durumu yok

Ukrayna ve Rusya arasındaki kriz tüm dünyaya yansırken 28 Şubat'ta başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi herhangi bir erteleme ya da iptal planı olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Etkinlik organizatörü GSMA’nın CEO’su Reuters’e verdiği demeçte, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali üzerine Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’ni (MWC) iptal etme veya erteleme planı olmadığını söyledi.

Ekonomik yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe birkaç Rus şirketinin katılamayacaklarını söyleyen CEO John Hoffman, hangi şirketlerin etkileneceğinin belirsiz olduğunu belirtti.

Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada GSMA, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini kınadı ve telekom endüstrisinin en büyük yıllık toplantısında Rusya’nın olmayacağına dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir Ünlülerden Ukrayna - Rusya savaşına tepki

İlginizi Çekebilir Facebook ve Twitter, Ukrayna'daki kullanıcıları hesaplarının güvenliği için uyardı