Nick Clegg’e Meta’da yeni görev

Mark Zuckerberg çarşamba günü yaptığı açıklamada, eski İngiltere başbakan yardımcısı Nick Clegg'i küresel ilişkiler başkanlığına terfi ettiğini ve Clegg'in politika ile ilgili kararlarda kendi rolünü azalttığını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha önce İngiltere başbakan yardımcısı olarak görev yapan Clegg, 2018’de Facebook’a küresel ilişkiler ve iletişimden sorumlu başkan yardımcısı olarak katılmıştı. Celgg, görev yaptığı süre boyunca Facebook’un kurumsal liderlerden bağımsız kararlar almak için 2020’de oluşturulmuş bir düzenleyici grup olan gözetim kurulunun kurulmasında etkili oldu.

Zuckerberg, kişisel Facebook sayfasındaki bir gönderide; Clegg’in tüm politik konularda şirkete liderlik edeceğini yazdı. Yeni rolün Clegg’i, kendisi ve şirketin baş işletme görevlisi olan Sheryl Sandberg’in düzeyine getireceğini de sözlerine ekledi.

Clegg, şirkete bir yandan 2016 ABD başkanlık seçimlerinde Facebook’un ilgili baskı görürken, bir yanda Myanmar’daki Rohingya zulmünde Facebook’un duruşuyla ilgili tartışmalar devam ederken ve ihbarcı Frances Haugen tarafından yapılan ifşalar sırasında dahil oldu ve bütün kriz yönetiminde önemli bir rol üstlendi.

Sandberg de yeni yapı ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Önümüzdeki birkaç yıl, tüm dünyada internet için yeni kurallar yazıldığından ve metaverse’i inşa etmeye çalışırken şirketimiz ve sektörümüz için çok önemli bir zaman olacak. Nick’in sakin ve ilkeli liderliği, önümüzdeki aylarda ve yıllarda Meta için bir varlık olmaya devam edecek.”

İlginizi Çekebilir Mark Zuckerberg'in yeni Meta yapılanması Twitter'da alay konusu oldu

İlginizi Çekebilir Krizlerin ortasında yenilenen Meta'da Zuckerberg ipleri ele aldı