Okyanus derinliklerinde ilginç keşif: Çiçeğe benzer yaratık buldular

Pasifik Okyanusu'nda bulunan yaratık, bilim insanlarını şaşırttı. Yaklaşık 2 metrelik bir sapa bağlı 40 santimlik dokunaçları olan çiçek benzeri tuhaf yaratık ilk defa keşfedildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Pasifik Okyanusu’nun dibinde, deniz bilimi dünyasını heyecanlandıran tuhaf görünümlü bir deniz canlısı keşfedildi. E/V Nautilus araştırma gemisinde bulunan ekip, deniz araştırmaları sırasında dokunaçlı omurgasız bir yaratık tespit etti.

Bilim insanları, yaratığı görüntülemek için video çekerken heyecanlarının konuşmalarına da yansıdığı görüldü. Ekipten birinin “Şu anda aklım başımdan gitti” dediği duyuluyor.

İlginç hayvanın dokunaçlarının yaklaşık 40 santim uzunluğunda olduğu ve yaklaşık 2 metrelik uzunluğunda bir sapa bağlı olduğu belirtildi.

Araştırma ekibi başlangıçta yaratığın bir Solumbellula deniz kalemi olduğunu düşündü. Ancak, gözlemlerden sonra tamamen yeni bir türe rastlamış olmasından şüphelenildi.

Baş araştırmacı Steve Auscavitch “Zaman zaman, asla görmeyi beklemediğimiz bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu muhteşem deniz kalemini videoda gördüğümde, tam olarak ne olabileceğini biliyordum” dedi.

Mercan akrabası olan bir tür deniz kalemi olan yaratığın kimliği daha sonra karadaki biyologlar tarafından da doğrulandı. Auscavitch, boyutundan dolayı çok eski olabileceğini söylerken tam olarak yaşının belli olmadığını belirtti.

İlginizi Çekebilir Denizden çıkan yaratık, herkesi korkuttu: Stranger Things dizisini hatırlattı

İlginizi Çekebilir Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Atlas Okyanusu'nda gizemli delikler bulundu