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Reddedilen Elon Musk’tan anlamlı “ters gülümseme” emojisi

Dünyaca ünlü milyarder iş insanı ve girişimci Elon Musk'ın, aktif olarak kullandığı sosyal medya platformu Twitter'la kurduğu iletişim yine ilginç olaylara sebebiyet verdi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:50 - 17 Nisan 2022 Güncellenme:
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Reddedilen Elon Musk’tan anlamlı “ters gülümseme” emojisi

Twitter hesabıyla yoğun bir etkileşim içerisinde olan SpaceX ve Tesla’nın CEO’su Elon Musk, platformun yüzde 9.2’lik hissesini satın almasının ardından yaptıklarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Bloomberg’in haberine göre, ünlü milyarder, şimdi de 2017’de attığı bir tweet’i dün yine kendisi yanıtladı. 21 Aralık 2017’de “Twitter’ı seviyorum” diyen Musk, ardından “Ne kadar?” diyerek Twitter’ı eskiden beri satın almak istediğini dile getirmişti.

Dün ise 2017’de yaptığı tweet zincirine, “ters gülümseme” içeren bir emoji koydu. Bu emoji, genellikle şaşkınlık, iğneleme ya da kara mizah amaçlı kullanılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Twitter’ın tamamını satın almak için 43 milyar dolar teklif veren 50 yaşındaki Musk’ın bu hamlesi, Twitter yönetim kurulu tarafından reddedilmişti.

Dünyanın en zengin insanı konumunda olan Musk, Twitter'da da en çok takipçiye sahip kullanıcı unvanını taşıyor. Amerikalı ünlü milyarderin Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre yaklaşık 260 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

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