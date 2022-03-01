Rus medyasına bir yasak da TikTok’tan

Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarına artık Avrupa Birliği içinde erişilemiyor.

Sozcu.com.tr

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TikTok, Avrupa Birliği’ndeki iki Rus devlet medya kuruluşuna erişimi engellemek için Facebook’a katıldı. TikTok sözcüsü, Sputnik ve RT artık AB içindeki kitlelere gönderi yapamayacak ve sayfalarıyla içeriklere kullanıcılar tarafından erişilemeyecek.

TikTok’un hamlesi, Facebook, Twitter ve YouTube’un yasaklarından sonra geldi. Facebook, pazartesi günü yayınlara erişimi engellediğini duyurmuş, Twitter ise Rus devlet medya hesaplarından gelen tüm tweet’leri etiketleyeceğini belirtmişti.

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