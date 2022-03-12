Rus TikTok fenomenlerine propaganda yapmaları için para ödeniyor

Vice News'in haberine göre Rus TikTok fenomenlerine Putin hükümetinin işgalini tanıtan videolar paylaşmaları için ödeme yapılıyor.

Sozcu.com.tr

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Sosyal medya platformları Rusya’nın, işgalini haklı gösteren ve savaş konusunda yanıltıcı bilgiler sunan içeriklerini engellemeye çalışırken Rusya da çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak New Yorklu yayın Vice News’in haberine göre Rusya, savaş propagandası yapması için TikTok fenomenlerine para ödüyor.

Bir Telegram kanalında içerik oluşturuculara neyi, ne zaman yayınlayacaklarını, hangi hedeflere ulaşmaları gerektiği söyleniyor. Habere göre söz konusu içerik oluşturucularının bazılarının bir milyondan fazla da takipçisi bulunuyor. Kampanyanın arkasında kimin olduğu belli değil, ancak Telegram kanalında fenomenlerle iletişimde olan kişinin gazeteci olduğu iddia ediliyor.

Vice konuyla ilgili araştırmalarına devam ederken söz konusu videoların olduğu kanalın, 9 Mart’ta aniden kapandığı belirtiliyor. TikTok, Kremlin yanlısı kampanya hakkında yorum yapmadı ve Vice’a Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırılarını yanlış ve manipüle edici bir şekilde aktaran içeriği tespit etme konusundaki genel çabalarından bahsetti.

Rusya, savaşın başlamasıyla beraber Facebook, Instagram ve Twitter gibi sosyal ağları engelledi, büyükelçilik hesapları aracılığıyla yanlış bilgiler yayınladı, savaşla ilgili yapılan bazı haberleri ve medya raporlarını suç olarak niteledi.

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