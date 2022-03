Rus Wikipedia sayfalarının önde gelen editörü Belarus’ta gözaltına alındı

Rus yayını Zerkalo'ya göre, Belarus'taki yetkililer Rus Wikipedia'sının önde gelen editörlerinden Mark Bernstein'ı gözaltına aldı.

Rusya, Ukrayna’daki savaşla ilgili sert önlemler almaya devam ediyor. Rusya, Ukrayna işgalini haklı göstermek için bunun bir işgal ya da savaş olduğunu ileri süren yayınları engelleme, yayıncılar için de hapis cezası öngören yasayı geçtiğimiz günlerde onaylamıştı. Son olarak da Rus Wikipedia’sının önde gelen editörlerinden Mark Bernstein’ın gözaltına alındığı haberi geldi.

Bernstein’ın Rusya’nın geçtiğimiz hafta çıkardığı “sahte haber” yasasını ihlal etmekle suçlandığı bildirildi. Yeni yasaya göre, ülkenin Ukrayna işgali hakkında yanlış bilgi olarak kabul ettiği şeylerden suçlu bulunan herkes 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

The Verge’in haberine göre; Bernstein’ı tutuklayanlar Belarus Organize Suç ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Müdürlüğü (GUBOPiK). Bernstein’ın tam olarak neyle suçlandığı ve hangi düzenlemelerinin Rusya’nın sahte haber yasasını çiğnediği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bernstein’ın hesabı olduğuna inanılan ve süresiz olarak engellenen 200.000’den fazla Wikipedia düzenlemesi var.

Rus gazetesi Novaya Gazeta’nın yazı işleri müdürü Dmitri A. Muratov da The New York Times’a “Propaganda olmayan her şeyin ortadan kaldırıldığını” söyledi.

