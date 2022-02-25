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Rusya, Facebook’u sınırlandırdı

Rusya'nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, Facebook'un bağlı olduğu Meta platformlarına erişimi kısmen sınırlandırdı.

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Rusya, Facebook’u sınırlandırdı

Rusya’nın iletişim düzenleyicisi Roskomnadzor, ABD sosyal medya devi Facebook’u “sansürle” suçlayarak Rus medyasına getirdiği kısıtlamalara yanıt olarak Facebook’un bağlı olduğu Meta platformlarına erişimi kısmen sınırladığını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, kısıtlamaların neleri içereceği hemen belli değildi. Facebook, bir yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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