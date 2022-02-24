Siri, iOS 15.4 için cinsiyetten bağımsız ses ekleyecek

Apple'ın işletim sistemi için bildirilen güncellemeleri arasında, Siri için cinsiyetten bağımsız bir ses güncellemesi var.

Sozcu.com.tr

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Apple’ın Siri için cinsiyetten bağımsız yeni bir ses seçeneği eklediği bildiriliyor. CNET’in haberine göre; İngilizce konuşanlar için bu ses seçeneği, iOS 15.4’ün en son beta sürümüne salı günü eklendi.

Apple, iOS 15.4 güncellemelerini test etmeye devam ediyor. Sürüm, ilk olarak 2021 sonbaharında piyasaya sürülen iOS 15’in bir sonraki sürümü olacak. Şimdiye kadar, iOS 15.4’ün beta sürümü yeni emojiler, güvenlik düzeltmeleri, Face ID güncellemesi içeriyor. iOS 15.4’ün ilkbaharda çıkması bekleniyor.

Apple, İngilizce konuşanlar için yeni bir Siri sesi sunmaktan heyecan duyduğunu ve kullanıcılara kendileriyle konuşan sesi seçmek için daha fazla seçenek sunduğunu söyledi.

Geçen yıl Apple, iOS 14.5’i başlattığında Siri’nin kadın sesini varsayılan olarak kaldırdı ve ABD’deki iPhone ve iPad kullanıcılarına kendi ses tercihlerini seçme olanağı verdi. Çeşitliliği artırma çabalarında şirket, dijital asistan için Amerikan aksanlı iki yeni ses ekledi. Şu anda Siri’nin İngilizce dil seçenekleri arasında İngiliz, Amerikan, İrlanda, Hint, Avustralya ve Güney Afrika aksanları yer alıyor.

Apple resmi bir açıklama yapmamış olsa da şirketin yeni cihaz ve özellik tanıtma planlarıyla 8 Mart’ta bir sonraki ürün etkinliğine ev sahipliği yapacağı söyleniyor.

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