Sony, kâr tahminlerini yükseltti

Sony Group Corp., başarılı bir Spider-Man filmi ve Apple Inc.'in iPhone'larında kullanılan görüntü sensörlerinin satışları sayesinde çarşamba günü güçlü üçüncü çeyrek kazançları bildirdi ve mali yıl tahminini yükseltti.

Sozcu.com.tr

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Japon elektronik ve eğlence grubu, 4 milyar dolar işletme kârı bildirdi ve ortalama analist tahminlerini aştı. Güçlü rakamlar, Sony’nin martta sona eren yıl için işletme kârı tahminini önceki 1,04 trilyon yen’den 1,2 trilyon yen’e yükseltmesine neden oldu.

Ancak Japonya’da hisse senedi danışmanlık firması olan Asymmetric danışmanlarından Amir Anvarzadeh yaptığı açıklamada Sony’nin raporlarını şu şekilde yorumladı: “Sektörde herhangi bir yapısal değişiklik olmasa bile, özellikle de küresel olarak karantinalardan tamamen çıkarsak, Sony’nin bu kazanç rakamlarını önümüzdeki dönemde iyileştirmesi çok zor olacak.”

Ayrıca şirket, PS5 satışında tedarik ve lojistik zorluklarının devam edeceği konusunda uyardı. En son Spider-Man filminin güçlü performansı ve Apple Inc.’in iPhone satışları tarafından yönlendirilen görüntü sensörü işi, zararın bir kısmını dengelemeye yardımcı oldu, ancak yatırımcılar önemli oyun grubunun uzun vadeli beklentileri konusunda temkinli.

Microsoft Corp.’un Call of Duty yayıncısı Activision Blizzard Inc.’i 69 milyar dolara satın alması, ocak ayında tek bir günde Sony’nin piyasa değerinden 20 milyar dolar alan bir satışa yol açtı. Sony Microsoft’un hamlesine bu hafta, Bungie Inc. için 3,6 milyar dolarlık satın alma duyurusu ile yanıt verdi. Finans Direktörü Hiroki Totoki, çarşamba günü şirketin PlayStation donanım ekosistemi dışındaki platformlarda daha fazla kullanıcıya ulaşmasına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

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