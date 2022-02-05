Tartışmalardan sonra Spotify’dan yeni adım

Neil Young, Joni Mitchell, Mehgan Markle gibi isimlerin Spotify'a tepkisinden sonra Joe Rogan'ın tartışmalı podcast'inin yaklaşık 70 bölümünün silinmesi dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Son günlerde Spotify’ın başı Covid hakkında yanlış bilgilendirme konusunda dertte. Akış devi, Joe Rogan’ın sunduğu en çok dinlenen podcast’i ile ilgili pek çok sanatçıdan şikayet almış, hatta Neil Young ve Joni Mitchell gibi isimler Spotify’dan tüm şarkılarını çıkararak tepki göstermişti.

Joe Rogan tüm bu gelişmeler üstüne bir yandan programını savunurken bir yandan da özür dilemiş; Spotify da nihayet platformunda bir bilgilendirme merkezine yer vereceğine ve daha katı kurallar uygulayacağına söz vererek krizi çözmeye çalışmıştı.

Şimdi, akış devinden yeni bir adım daha geliyor. Rogan’ın tartışma konusu olan podcast’inin yaklaşık 70 bölümü artık platformda görünmüyor. Bu durumun yaşanan krizle bir bağlantısı olup olmadığı bilinmese de tartışmalardan sonra yaşanmış olması dikkat çekti.

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