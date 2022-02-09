Tesla, 26 bin aracını daha geri çağırıyor

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) yaptığı açıklamada; Tesla Inc'in bir yazılım hatası sonucunda ön cam buz çözme sorunları yaşadığı için ABD'deki 26.681 aracı geri çağırdığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Tesla, hatanın ısı pompasındaki bir valfin istemeden açılmasına ve soğutucunun evaporatör içinde kalmasına neden olabileceğini söyledi. Şirket, sorunu çözmek için kablosuz bir yazılım güncellemesi yapacak. Geri çağırma; 2021-2022 Model 3, Model S, Model X ve 2020-2022 Model Y araçlarını kapsıyor.

Tesla, son geri çağırmasıyla ilgili herhangi bir yaralanma veya kazadan haberdar olmadığını söyledi ancak NHTSA, belirli koşullarda sorunun ön cam görünürlüğünü azaltabileceğini ve bunun da çarpışma riskini artırabileceğini söyledi.

Şirket, aralık ayında aşırı soğuk hava koşullarında ısıtma performansı kaybıyla ilgili müşterilerden gelen şikayetler üzerine harekete geçtiğini söyledi. Tesla, 15 Ocak’ta tedbir olarak sorunu çözmek için bir yazılım güncellemesi yayınladı.

Tesla son aylarda sık sık geri çağırmalarla gündeme geliyor. Tesla, Autopilot ve araç içi oyun özelliği hakkında hükümet soruşturmalarıyla karşı karşıya kalıp ekim ayından bu yana en az dokuz geri çağırma yayınladı.

Ocak ayı sonunda bir yazılım sorunu nedeniyle 54 bin aracını geri çağıran Tesla, birkaç gün sonra da emniyet kemerinde yaşadığı sorun yüzünden 817 binden fazla aracını geri çağırmış ve tarihindeki en büyük geri çağırmalardan birini yaşamıştı.

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