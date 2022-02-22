Tesla CEO’su Elon Musk, SEC’i federal soruşturmadan bilgi sızdırmakla suçladı

Tesla CEO'su Elon Musk, avukatı aracılığıyla SEC'i (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu), federal bir soruşturma hakkında bilgi sızdırmakla suçladı. Avukat, SEC tarafından hangi soruşturmanın veya ne tür bilgilerin sızdırılmış olabileceğini belirtmedi veya herhangi bir kanıt sunmadı.

Sozcu.com.tr

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Musk ve SEC arasındaki çatışma, Eylül 2018’de SEC’in Musk’ı yatırımcılara yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçlamasıyla başladı.

Musk’ın avukatı Alex Spiro, pazartesi günü ABD Bölge Yargıcı Alison Nathan’a bir mektup yazdı. Mektup, Musk’ın başlangıçta SEC’in kendisini sürekli olarak soruşturarak taciz ettiğini, kendisinin ifade özgürlüğü hakkını elinden almaya çalıştığını iddia etmesinden dört gün sonra geldi.

Spiro, SEC tarafından hangi soruşturmanın veya ne tür bilgilerin sızdırılmış olabileceğini ve kime sızdırıldığını belirtmedi. Mektupta, SEC’in en az bir üyesinin herhangi bir destekleyici kanıt sunmadan soruşturmasına ilişkin bazı bilgileri sızdırdığını iddia etti.

ANLAŞMAZLIK 2018’E DAYANIYOR

Musk ve SEC arasındaki çatışma, Eylül 2018’de, SEC’in Musk’ı yanlış ve yanıltıcı açıklamalar yapmakla suçlamasıyla başladı.

Musk ve Tesla, 20’şer milyon dolar para cezası ödemek zorunda kaldı ve yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Musk en az üç yıllığına başkanlık görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Tesla, 2021’in dördüncü çeyrek kazanç raporunda, SEC’in Kasım 2021’de şirkete bir mahkeme celbi yayınladığını açıkladı.

Spiro pazartesi günkü mektupta bu mahkeme celbi hakkında bazı detayları açıkladı. “Komisyon, müvekkillerimin Tesla’nın ifşa kontrolleri ve prosedürlerine, yönetici iletişim politikasına, harici iletişim politikasına, Tesla yöneticilerinin kamuya açık beyanlarına veya iletişimlerine ilişkin diğer politika veya prosedürlere uyması veya uymaması ile ilgili belgeleri özellikle talep etti” diye yazdı.

Mahkeme celbi, Musk’ın milyonlarca Twitter takipçisine Tesla’daki hisselerinin yüzde 10’unu satıp satmayacağını sormasından kısa bir süre sonra geldi. Takipçilerin büyük çoğunluğu “evet” oyu verirken, satışlar da gerçekleşti. Ancak Twitter bu satışlar, aslında Musk’ın Eylül 2021’de benimsediği bir planın parçasıydı.

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