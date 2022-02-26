Abone Ol

Twitter, Ukrayna ve Rusya’da reklamları durdurdu

Twitter, Ukrayna'daki saldırılarla ilişkili riskleri en aza indirmek için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak durdurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Twitter, Ukrayna ve Rusya’da reklamları durdurdu

Şirket, Ukraynaca da paylaşılan bir güncellemede, güvenlik önlemlerini yükseltmek için Ukrayna ve Rusya’daki reklamları geçici olarak duraklattığını açıkladı.

Twitter ayrıca, kötüye kullanım amaçlı içeriğin yayılmasını azaltmak için kullanıcıların takip etmedikleri hesaplardan gelen tweet’leri ortaya çıkaran öneriler özelliğini de geçici olarak durdurduğunu söyledi.

Twitter, bu önlemlerin ne kadar süreyle uygulanacağını belirtmedi, ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt vermek için devam eden çalışmalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Twitter ayrıca yüksek profilli hesapları bilgisayar korsanlarından korumak için çalıştığına da dikkat çekti. Yapılan açıklamada; “Gazeteciler, aktivistler ve hükümet yetkilileri dahil olmak üzere savunmasız yüksek profilli hesapları, hesabın devaralınması veya manipülasyon girişimlerini azaltmak için aktif olarak izliyoruz” dedi.

Twitter'dan Ukrayna'dan video paylaşan hesaplara engel İlginizi Çekebilir Twitter'dan Ukrayna'dan video paylaşan hesaplara engel Facebook ve Twitter, Ukrayna'daki kullanıcıları hesaplarının güvenliği için uyardı İlginizi Çekebilir Facebook ve Twitter, Ukrayna'daki kullanıcıları hesaplarının güvenliği için uyardı Ukraynalı lider, Tim Cook'u Rus kullanıcıları App Store'dan engellemeye çağırdı İlginizi Çekebilir Ukraynalı lider, Tim Cook'u Rus kullanıcıları App Store'dan engellemeye çağırdı