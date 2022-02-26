Twitter, Ukrayna ve Rusya’da reklamları durdurdu

Twitter, Ukrayna'daki saldırılarla ilişkili riskleri en aza indirmek için Ukrayna ve Rusya'daki reklamları geçici olarak durdurdu.

Sozcu.com.tr

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Şirket, Ukraynaca da paylaşılan bir güncellemede, güvenlik önlemlerini yükseltmek için Ukrayna ve Rusya’daki reklamları geçici olarak duraklattığını açıkladı.

Twitter ayrıca, kötüye kullanım amaçlı içeriğin yayılmasını azaltmak için kullanıcıların takip etmedikleri hesaplardan gelen tweet’leri ortaya çıkaran öneriler özelliğini de geçici olarak durdurduğunu söyledi.

Twitter, bu önlemlerin ne kadar süreyle uygulanacağını belirtmedi, ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline yanıt vermek için devam eden çalışmalarının bir parçası olduğunu söyledi.

Twitter ayrıca yüksek profilli hesapları bilgisayar korsanlarından korumak için çalıştığına da dikkat çekti. Yapılan açıklamada; “Gazeteciler, aktivistler ve hükümet yetkilileri dahil olmak üzere savunmasız yüksek profilli hesapları, hesabın devaralınması veya manipülasyon girişimlerini azaltmak için aktif olarak izliyoruz” dedi.

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