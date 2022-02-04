Twitter, yeni özelliği ile karakter sınırını tamamen ortadan kaldırabilir

Tersine mühendislik çalışmalarıyla tanınan Jane Manchun Wong, uygulamanın yeni bir özelliğini keşfetmiş olabilir: Twitter Makale...

Sozcu.com.tr

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Uygulamanın en karakteristik özelliği paylaşımların belirli karakter sınırları içerisinde yapılmasıydı. Önce 140 karakter olan sınır ardından 280 karaktere kadar çıkmıştı.

Bu sınırlarla yetinmeyen kullanıcılar da arka arkaya tweetler atarak “flood” yapmaya ya da telefonlarının “notlar” bölümünde yazıp ekran görüntüsünü paylaşmaya başladılar. Ancak PCMag’in haberine göre; Twitter, henüz bir açıklama yapmasa da makale gibi uzun formatta paylaşımların yapılabileceği yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Twitter Makaleler, tersine mühendislik uygulamalarıyla tanınan Jane Manchun Wong tarafından fark edildi.

PCMag, bu adımın Twitter’ın, geçen yıl haber bülteni hizmeti olan Revue’yi satın almasından sonra geldiğini belirtiyor. Bu özelliğin tüm kullanıcılar için ücretsiz mi olacağı yoksa ödeme karşılığında sunulan Twitter Blue’da mı olacağı gibi detaylar henüz belli değil.

Social Media Today’e konuşan bir sözcü, “İnsanların Twitter’da sohbet başlatmasına ve etkileşimde bulunmasına yardımcı olmak için her zaman yeni yollar arıyoruz. Yakında burada çalışmalarımız hakkında daha fazla bilgi paylaşacağız” dedi.

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