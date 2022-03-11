Twitter’dan bir hamle de Belarus için

Twitter, Belarus'taki devlet medya kuruluşlarından gelen tweetleri etiketliyor. Sosyal medya platformu, amacının Ukrayna'daki savaşla ilgili güvenilir bilgileri daha iyi ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji platformları Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sırasında yanlış bilginin yayılmasını önlemek için çalışmalara devam ediyor. Rus medya kuruluşlarının engellenmesi, reklam satışının durdurulması, Putin yanlısı hashtag’in kaldırılması gibi adımlardan sonra Twitter şimdi de Belarus’a karşı harekete geçti. Platform, Belarus medya kuruluşlarının içeriklerini etiketlemeye başladığını duyurdu.

Şubat ayının sonlarında Twitter, Rus devlet medya kuruluşlarından gelen tweet’leri etiketlemeye başlamıştı. Twitter’dan Yoel Roth, artık Belarus’tan gelen tweet’leri de etiketleme kararı alındığını söyledi.

Roth, Twitter’ın Rus devlet medyasından gelen tweet’leri etiketlenmesinden sonra bu gönderilerde yüzde 30’luk bir düşüş gördüğünü ve şirketin hedefinde başarılı olduğunu öne sürdü. Twitter, Rus devlet kurumlarına yaptığı gibi, Belarus devlet medya içeriklerinin de görünürlüğünü azaltacak.

Twitter, devlet medya kuruluşlarından gelen reklamları daha önce engellemişti, ancak savaşın başlamasından kısa bir süre sonra Ukrayna ve Rusya’daki reklamları tamamen duraklattı. Rus yetkililer o zamandan beri Twitter’ı engellemiş olsa da platform, ülke sakinlerine devlet medyası dışındaki savaşla ilgili kaynaklara erişim sağlamak için bir Tor hizmeti başlattı.

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