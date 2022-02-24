Twitter’dan Ukrayna’dan video paylaşan hesaplara engel

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sosyal medyaya yansıdı. Rus birliklerinin Ukrayna'ya girişiyle birlikte Ukrayna'daki durumu bildiren, halka açık kaynaklardan veri toplayarak paylaşım yapan OSINT analistlerinin hesapları Twitter'da askıya alındı.

Sozcu.com.tr

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Rus birlikleri Ukrayna topraklarına girerken, sosyal medyada da Doğu Donbas ve Luhansk bölgelerinden görüntü ve videolar paylaşılmaya başlandı. Ancak Kırım’a doğru ilerleyen Rus helikopterlerinin ve sınıra hareket eden tank tümenlerinin görüntülerini paylaşan hesaplar bir süre sonra Twitter tarafından askıya alındı.

Açık Kaynak İstihbaratı (OSINT) analistlerinin yaşadığı hesabın askıya alınması durumunu, Twitter, “yanlışlıkla yapıldı” olarak açıkladı. Bir OSINT analisti olan Oliver Alexander isimli kullanıcı da Twitter’da Ukrayna’dan görüntüler paylaştıktan sonra hesabının kısa süreliğine askıya alındığını belirtti. Bir tweet’te Alexander, kesin kural ihlali belirtilmemiş olsa da hesabın Twitter kurallarını ihlal ettiği için kilitlendiğini belirten mesajın ekran görüntüsü paylaştı.

Alexander’ın hesabı bir süre sonra yeniden açıldı ve Ukrayna’dan görüntüler paylaşmaya devam etti:

Twitter sözcüsü Elizabeth Busby yaptığı açıklamada, bu hesaplara yanlışlıkla işlem yapıldığını ve koordineli bir kampanyanın parçası olmadığını söyledi.

“HESAPLARA ERİŞİMİ YENİDEN ETKİNLEŞTİRDİK”

Busby konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Politikalarımızı ihlal eden yeni ortaya çıkan anlatıları proaktif olarak izliyoruz ve bu durumda hatalı bir dizi hesap üzerinde yaptırım eylemi gerçekleştirdik. Bu eylemleri hızla gözden geçiriyoruz ve etkilenen bir dizi hesaba erişimi yeniden etkinleştirdik. Hataların koordineli bir bot kampanyası veya toplu raporlamanın sonucu olduğu iddiaları doğru değil.”

Askıya alınan hesapların hangi içerik politikalarını ihlal ettiği sorulduğunda Busby, Twitter’ın platformda yanlış bilgi paylaşımıyla ilgilenen sentetik ve manipüle edilmiş medya politikasına işaret etti. Ancak askıya alınan hesapların politikayı tam olarak nasıl ihlal ettiği bilinmiyor.

İNSAN MÜDAHALESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Gerçekleri kontrol etme ve açık kaynaklı istihbarat konularında uzmanlaşmış, Hollanda merkezli bir araştırmacı gazetecilik sitesi olan Bellingcat’te araştırma ve eğitim direktörü Aric Toler, The Verge’e verdiği demeçte, etkilenen İngilizce hesapların sayısı ışığında askıya almaların şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Toler ayrıca, askıya alınan hesapların çoğunun, doğrudan resim ve video paylaşmak yerine orijinal içerik yayınlayan diğer hesapları retweetleyen hesaplar olduğunun altını çizdi. Toler, bunun, toplayıcı hesapların algoritmik içerik denetimi yerine insan müdahalesi nedeniyle askıya alınması ihtimaline işaret ettiğini söyledi.

Rusya daha önce Ukrayna’da sosyal medya dezenformasyon kampanyaları düzenlemişti. Ayrıca Ukrayna’ya yönelik devam eden siber saldırılar düzenleyerek, Ukrayna bankalarını ve hükümet web sitelerini DDoS saldırılarıyla hedef alarak dijital saldırısını genişletmişti.

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