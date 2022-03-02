Rus internet sitelerinin kapatılmasını istedi

ICANN olarak bilinen kâr amacı gütmeyen küresel kuruluş, salı günü, Ukrayna hükümetinden Rus alan adlarını küresel web'den kaldırmasını isteyen bir mektup aldığını doğruladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, dijital tarafta da ülkeler ayrı bir mücadele veriyor.

Son olarak da CNBC’nin haberine göre; Ukrayna hükümeti, ICANN’den Rusya’da verilen alan adlarını iptal etmesini ve ülkedeki birincil alan adı sistemi sunucularını kapatmasını istedi. Ukrayna’nın bu hamlesi, Rus internet sitelerine erişimi etkin bir şekilde engellemeye yönelik.

Kâr amacı gütmeyen, merkezi bir koordinasyon gerektiren teknik, idari ve politika geliştirme görevlerini koordine etmeyi görev edinen ICANN Ukrayna’dan aldıkları talebi doğruladı. ICANN sözcüsü Angelina Lopez, “Mektubu aldığımızı ve gözden geçirdiğimizi doğrulayabiliriz. Şu anda başka bir yorumumuz yok” dedi.

DAHA ÖNCE BÖYLE BİR UYGULAMA GÖRÜLMEDİ

Daha önce böyle bir uygulama görülmemiş olsa da talebin gerçekleşme ihtimali üzerine çeşitli tartışmalar da başladı. Yaptırımın Rus ulusunun ekonomisini felç edeceği ve Rus halkını, hükümetinin Ukrayna’da yaptıklarının olumsuz etkilerini fark etmesini sağlayacağı düşünülüyor. Ancak diğer yandan böyle bir yaptırımın tüm dünyayı etkileyeceği ve çeşitli alanlarda bölünmeler yaşanacağı üzerinde duruluyor.

2018’de eski Google CEO’su Eric Schmidt, küresel internetin sonunda ikiye ayrılacağını, bir tarafın Çin ve diğerinin ABD tarafından yönetileceğini öne sürmüştü. Şu anda da Pekin, internet trafiğini sansürleyerek Facebook ve Google gibi şirketlerin orada faaliyet göstermesini yasakladı.

Rusya zaten 2019’dan beri iç bilgi akışını kontrol etmek için kendi çalışmalarına odaklanmış durumdaydı. Bilgileri engelleyebilecek ve filtreleyebilecek yeni ekipman kurmuştu. Ayrıca, belirli içerikleri kaldırmakta yavaş olmakla suçladıktan sonra 2021 baharında Twitter’a erişimi de yavaşlatmıştı.

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