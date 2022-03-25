Ukrayna, savaşta ölen Rus askerlerini belirlemek için yüz tanıma yazılımı kullanıyor

Savunma bakanlığı, yüklenen fotoğraflarla eşleşmesi için web'deki görüntüleri tarayan Clearview AI teknolojisini kullanmaya başladı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna başbakan yardımcısı, Reuters haber servisine verdiği demeçte, Ukrayna’nın savaşta öldürülen Rus askerlerinin cesetlerini tanımlamaya yardımcı olmak ve ailelerini kayıpları hakkında bilgilendirmek için yüz tanıma yazılımı kullandığını söyledi.

Ukrayna başbakan yardımcısı Fedorov, yüz tanıma yoluyla tespit edilen cesetlerin sayısını belirtmeyi reddetti. Fedorov, Ukrayna’nın bu teknolojiyi savaşta öldürülen kendi birliklerini belirlemek için kullanmadığını söyledi. Nedenini belirtmedi.

RUS ASKERLERİNİN AİLELERİNE HABER VERİYORLAR

Fedorov bir röportajda, “Bu askerlerin annelerine, en azından ailelerine oğullarını kaybettiklerini bildirmek ve daha sonra cesetlerini almaları için bu bilgiyi sosyal medya üzerinden paylaşıyoruz” dedi.

Clearview, Rus işgalinden sonra hizmetini Ukrayna’ya ücretsiz olarak sundu ve arama motorunun popüler Rus sosyal medya hizmeti olan VKontakte’den 2 milyardan fazla görüntü içerdiğini söyledi.

GİZLİLİK KONUSUNDA TARTIŞMALI

New York merkezli bir yazılım şirketi olan Clearview AI, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan ve yetkililerden gizlilik uygulamaları konusunda eleştiriler almıştı. Daha bu ay İtalya, AB tüketici mahremiyet yasalarını ihlal ettiği için şirkete 20 milyon avro para cezası verdi ve şirkete İtalyan sakinleriyle ilgili tüm verilerini silmesini emretti. Daha önce, hem Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi hem de Fransa’daki yetkililer Clearview AI’nin tüm kullanıcı verilerini işlemeyi durdurmasını talep etmişti.

Şirket ayrıca Chicago’daki ABD federal mahkemesinde tüketiciler tarafından Illinois Biyometrik Bilgi Gizlilik Yasası uyarınca açılan bir davayla mücadele ediyor. Devam eden dava, şirketin internetten görüntü toplamasının gizlilik yasasını ihlal edip etmediğiyle ilgili.

YANLIŞ BİLGİ VERİLEBİLİR

Surveillance Technology Oversight Project’in kurucusu Albert Fox Cahn, “Teknoloji gerçekten yalnızca ölüleri teşhis etmek için kullanılıyorsa ki ben bundan oldukça şüpheliyim, en büyük risk yanlış tanımlama ve insanlara sevdiklerinin öldüğünü yanlışlıkla söylemek” dedi.

Clearview yaptığı açıklamada, araca erişimi olan herkesin, aracı güvenli ve sorumlu bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda eğitilmesini sağladığını söyledi: “Düşman savaşçıları sivillerden ayırmanın bir yolu olmadığında savaş bölgeleri tehlikeli olabilir. Yüz tanıma teknolojisi, bu durumlarda belirsizliği azaltmaya ve güvenliği artırmaya yardımcı olabilir.”

Bir Kremlin sözcüsü Reuters’e verdiği demeçte, Moskova’nın Ukrayna’nın Clearview yazılımı kullanımı hakkında hiçbir bilgisi olmadığını söyledi.

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