Ukraynalılar Rus restoranlarına sahte yorumlar bırakıyor: “Diktatörünüze karşı durun”

Ukraynalılar, hacker grubu Anonymous'un Rusya'ya karşı yürüttüğü siber savaşta verilen talimatlar doğrultusunda Rus restoranları için sahte Google incelemeleri bırakıyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşının dijital cephesinde sular durulmuyor. Rusya’nın yanlış haberler yayması, Rus kanalların teknoloji devleri tarafından engellenmesi, Google’ın Rusya’da reklam satışlarını durdurması ve hacker gruplarının Ukrayna ve Rusya yönetimlerine saldırması derken şimdi de Ukraynalılar tarafından Rus restoranlar için Google üzerinden sahte yorumlar bırakılıyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline sessiz kalmayan Anonymous, Rusya hükümetinin web sitelerine saldırdıktan sonra şimdi de Ukraynalıları örgütleyerek Rus vatandaşlarını Putin’e engel olmaya davet ediyor. Hacker grubu, insanların Rus restoranlarına yorum bırakırken kullanması için Rusça bir şablon mesaj ekledi: “Yemek harikaydı! Ne yazık ki, Putin Ukrayna’yı işgal ederek iştahımızı bozdu. Diktatörünüze karşı durun, masum insanları öldürmeyi bırakın!”

“UKRAYNA’DA NELER OLDUĞUNU ANLATIN”

Anonymous, takipçilerine şu tavsiyede bulundu: “Google Haritalar’a gidin. Rusya’ya gidin. Bir restoran veya işletme bulun ve bir inceleme yazın. İncelemeyi yazarken Ukrayna’da neler olduğunu açıklayın.”

Bir yorumda, “Siz yemeğinizin tadını çıkarırken, Rus askerleri Ukrayna’da erkekleri, kadınları ve çocukları öldürüyor. Tıpkı sizin ve aileniz gibi barışçıl insanları öldürüyor. Putin Rus askerlerini katil yapıyor ve Rusya’yı ve halkının adını karalıyor.”

Takipçilere, herhangi bir kişisel bilgi bırakmamaya dikkat etmelerini ve incelemelerde yayınlamak için verilen mesaj şablonlarını değiştirmelerini tavsiye etti, aksi takdirde kolayca filtrelenebilirler.

İŞGALİ HAKLI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Restoran incelemesi, Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana ortaya çıkan internet trendlerinden biri. Amacı ise, Ruslara Ukrayna’da gerçekte neler olduğunu anlatmak. Rusya, kendi sınırları içinde bilginin yayılmasını sıkı bir şekilde kontrol etmeye çalışıyor, bu yüzden de halkın aldığı bilgiyi sınırlıyor. Ayrıca Putin, hükümetin görevden alınması için çağrıda bulunarak işgalini haklı çıkarmaya çalışıyor.

Hatta bazı uzmanlar Putin’in başkanlığının kısmen Ukrayna’daki savaşın gidişatına bağlı olduğunu ve Rus birliklerinin Kherson gibi şehirlerin kontrolünü ele geçirmesine rağmen işgalin beklendiği gibi gitmediğini öne sürüyor.

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