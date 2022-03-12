YouTube’dan Rus devlet medyasına dünya çapında engel

Daha önce Avrupa'da Rus devlet medyası RT ve Sputnik gibi kanalları yasaklayan YouTube, şimdi tüm dünyada bu kanalları engelleyeceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşılık teknoloji devlerinin Rusya’ya tepkileri çığ gibi büyüyor.

Facebook ve Twitter’ın hamlelerinden sonra YouTube da yeni bir uygulamayı gündemine aldı. Rus medya kanallarını sadece Avrupa’da engelleyen video platformu, artık bu tepkisini dünya çapında uygulamaya başladı.

YouTube ayrıca, nefret söylemi, yanlış bilgilendirme gibi çeşitli politikaları ihlal ettiği için Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle ilgili 1000’den fazla kanalı ve 15.000’den fazla videoyu sildi. Google, geçen hafta Rusya’daki tüm reklam satışlarını durdurdu.

YouTube, çatışmaların devam etmesi halinde daha fazla önlem alabileceğini de söyledi.

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