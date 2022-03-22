Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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ABD, Türkiye’den SİHA alsa ve YPG’ye verse…

S-400'LERİN UKRAYNA'YA VERİLMESİNE BİR DE BÖYLE BAKIN

Tarih 5 Mart 2022…

Türkiye'de görüşmeler yapan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Habertürk'e konuştu: “… Türkiye de NATO'nun parçası. S-400'lerin biraz daha uzun vadeli konu olduğunu biliyoruz. Belki artık bu problemi çözmenin, farklı bir yolunu aramanın zamanı gelmiş olabilir. Bu noktada neler yapılabileceğine bakacağız. Her şey koşullara bağlı.

Mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Elbette sizin hukukunuz ve yasalarınız var bizim de öyle. Hiçbir şeyin imkansız olduğunu söylememiz lazım.”

Bu röportajdan 11 gün sonra…

Alman haber ajansı dpa'ya açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye'nin Ukrayna savaşında bir “denge” politikası yürüttüğünü söyledi. Türkiye'nin bir yandan açık bir biçimde NATO ve Ukrayna'nın yanında yer aldığını ve bunun Avrupa Birliği tarafından da memnuniyetle karşılandığını kaydetti. Diğer yandansa Ankara'nın Batı'ya eleştiriler yönelttiğini hatırlatan Büyükelçi Meyer-Landrut Türkiye'nin bu denge politikasını “uzun süre sürdüremeyeceğini” belirtti. (16 Mart 2022/DW)

Habertürk'teki röportajdan 12 gün, DW'ye verilen demeçten bir gün sonra…

Eski CIA görevlisi Paul Kolbe, Wall Street Journal Gazetesi'nde makale yazdı: “… Türkiye'nin Rus füzeleri Ankara'yı savunabilir. Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı savunmak için Türkiye'nin S-400'ünü Ukrayna'ya göndermesine yardım ediyor… F-35 sevkiyatlarını tekrar rayına oturtuyor. Bu aynı zamanda Rusya'nın saldırganlığı karşısında ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin onarılmasına da yardımcı olacaktır. (17 Mart 2022/https://www.wsj.com/articles/turkeys-russian-missiles-could-defend-ukraine-antiaircraft-weapons-putin-fighter-jets-arms-invasion-11647546396)”

Bu makaleden bir gün sonra…

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yurt dışından Ukrayna'ya gelecek herhangi bir silah sevkiyatının “Rusya için meşru bir askeri hedef teşkil edeceğini” söyledi. (Russia Today/18 Mart 2022)

Sonuçta, hiçbir açıklama, kurulan cümle amaçsız değil! Ki bu cümleleri kuranların birisi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı, CIA görevlisi WSJ yazarı ve Rusya Dışişleri Bakanı…

Peki, Türkiye'den bu konuda bir yalanlama geldi mi?

Dışişleri Bakanlığı'ndan net bir açıklama yapıldı mı?

İğneyle kuyu kazarak anlamaya çalışanlar ya da Reuters'a konuşanlar.

Bitmedi!

İsmi verilmeyen yetkililer sahnede

20 Mart'ta, İngiltere'nin önde gelen haber ajanslarından Reuters'a konuşan 3 yetkili, ABD'nin gayri resmi olarak Türkiye'ye Rusya'dan satın aldıkları S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini önerdiğini söyledi. Yetkililer S-400'lerin Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna orduları tarafından kullanılabileceğini de dile getirdi. Bu ayın başında Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman'ın ziyaretinde de bu konunun gündeme geldiği aktarıldı. Reuters'a konuşan uzmanlar ise Ankara'nın bu öneriyi geri çevirdiğini öne sürdü.

S-400 “ablukası” devam etti.

New Yok Times Gazetesi'nde şu analiz yayımlandı: “Şimdi ABD'li diplomatlar, Türkiye'yi Rusya ile yaptıkları bu danstan çekmenin ve Ukrayna'ya şu an kullanılan en güçlü uzun mesafe uçaksavar sistemini vermesine çalışıyor. Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya vermesi teklifi aynı zamanda Putin'in NATO'ya ve son yıllarda Moskova ile bir köprü oluşturmaya istekli olduğunu gösteren NATO müttefikine ne kadar izin vereceğini de test edecek.”

Yine ismini vermeyen üst düzey bir ABD yetkilisi New York Times'a konuştu: “ABD, bu teklifin Putin'i öfkelendireceğini biliyordu. Ukrayna halihazırda Türk yapımı drone (İHA/SİHA) kullanıyor fakat Türkiye, hava savunma sistemini Ukrayna'ya vermenin Rusya'nın gazabının hedefinde olmasından endişe ediyor.”

Aslında bu, yazımın başından itibaren kurduğum kronoloji istihbarat savaşlarının sahaya yansıması!

Denge politikasından kim rahatsız?

Tarih 29 Aralık 2017… NATO ile Türkiye arasında tartışma konusu yaratan Rus S-400 savunma füzelerinde imzalar atıldı. Türkiye 2,5 milyar dolar karşılığında 2 S-400 sistemi ve 4 adet batarya satın alındı. Çünkü, Türkiye'ye Patriot'lar verilmedi!

Tarih 6 Nisan 2021… ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında, “Rusya ile kurulan ilişkiler” nedeniyle uygulanacak yaptırımları yürürlüğe girdi.

24 Şubat'tan bu yana ise “hasım Türkiye” gitti, “dost-müttefik Türkiye” geldi. Ancak…

S-400 alınırken Rusya ile yapılan bir anlaşma mutlaka vardır! Gizli bir anlaşma olduğu için kamuoyuna yansımadı ama tahmin ediyoruz ki, S-400'leri aldığın ülkeye kullanmama şartı vardır. Hatta, doğrudan ya da dolaylı kullanımı bile yasaklanmıştır! Örneğin… Amerika bizden SİHA aldı ve bunları PKK-YPG'ye verdi! O zaman ne olur?

SONUÇ: Türkiye'nin “denge” politikasından uzaklaşması, ABD'yle hareket etmesi için istihbarat savaşının yapıldığı çok açık değil mi? Ama, Türkiye'nin istihbarat oyunlarına gelme olasılığının zayıf olduğunu düşünüyorum.