Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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Gübretaş’a ait maden sahası satılacak mı?

YILDA 7 TON ALTIN ÇIKARILACAĞI AÇIKLANMIŞTI…

Bu bilgiyi devletin resmi haber ajansı 3 Mart 2021'de geçmişti:

“… Türkiye'de altın üretimi Kovid-19 salgınına rağmen 2020 yılı sonunda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 42 tona ulaşmış ve böylece ekonomiye 2.4 milyar dolarlık bir katkı sağlanmıştı. Hedeflenen yeni rakamla, Türkiye'nin 2021'de bir rekora daha imza atabileceği öngörülüyor. 2020'de gerçekleşen 42 ton üretim, 2021'de en az 45 tona taşınacak.”

Tarih 23 Aralık 2020…

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Gübretaş'a ait Bilecik'in Söğüt İlçesi'nde bulunan maden sahasında 3.5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edildi. Tarım Kredi'nin internet sitesinde bu gelişme şu cümlelerle duyuruldu:

“… Maden rezervinin keşfi Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz tarafından duyurulması ilçe halkını da heyecanlandırdı. Dünyanın sayılı maden alanlarından biri olarak tarihe geçmesi beklenen rezervin, milli ve yerli kaynaklarla Tarım Kredi ve Gübretaş iş birliğiyle Maden AŞ tarafından 2 yıl içinde çıkarılması için çalışmalara başlanacak.”

“Üretim ekonomisi” diyen… “Yerli ve milli politikalar” vurgusu yapan iktidara göre bu maden sahası “altın yumurtlayan tavuk”tu! Hatta… Bilecik Valisi Bilal Şentürk, “Çok önemli bir rezerv. Bunun oluşturacağı istihdam, ülke ekonomisine sağlayacağı katkı ve dolaylı katkılar hesaba katıldığı zaman bölgemiz açısından çok önemli bir gelişme” açıklamasını yaptı.

Gübretaş'a ait Bilecik'in Söğüt İlçesi'ndeki maden sahasıyla ilgili iki yıl içinde önemli gelişmeler yaşandı.

Resmi rapor: 110 ton altın çıkarılacak

Gübretaş tarafından 2021 yılında “Söğüt Maden Sahası”yla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

– 2007-2020 arasında ruhsat sahasında Koza çalışmıştır.

– 2020 yılında mahkeme kararıyla ruhsat Gübretaş'a geri tescil edilmiştir.

– Gübretaş, madencilik faaliyetini kendi yapma kararı almış ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. kurulmuş olup, ruhsat sahası şirkete devredilmiştir.

– Sahada maden çalışmalarına yönelik 250 bin metrenin üzerinde 740 adet sondaj yapılmıştır.

– Akbaştepe ve Korudanlık isminde iki ayrı damar mevcuttur. Her iki damara ait toplam 9.48 milyon ton cevher ve 3.5 milyon ons altın kaynağı tespit edilmiştir.

– 2020 altın üretimi 42 ton ve ithalatı 288 tondur. Son 26 yıl altın ithalatı ortalaması 165 tondur.

– Söğüt projesi tam kapasite 6-7 ton altın üretecektir.

– Maden yatırımının ilk etabının finanse edilmesine yönelik olarak Ziraat Bankası ile 115 milyon dolarlık kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

– Altın üretimine yönelik olarak ÇED başvurusu 25 Şubat 2021 tarihinde yapılmış olup, 30 Mart 2021 tarihinde ‘Halkın Katılımı Toplantısı' yapılmıştır.

Bu rapora göre… Altın üretiminin yüzde 20'sine yakını Söğüt Maden sahasından karşılanacak.

Bu rapora göre… 3.5 milyon ons yaklaşık 110 ton altın karşılığında. Yani 2020 altın üretiminin 2.5 katı!

Ancak.

Ankara'da konuşulan iddialara göre…

Gübretaş izinleri aldı, şirket devreye girdi

Gübretaş'a yakın isimlerden aldığım bilgiler ışığında, Söğüt Maden Sahası'nın ruhsatının son yıllarda iktidara yakın bir şirkete satılacağı iddia ediliyor!

Konuştuğum bir yetkili şu bilgileri verdi:

“Bir madenin işletmeye açılabilmesi için gereken tüm izinler (ÇED, işletme ruhsatı, ilgili bakanlık izinleri vb.) alındı. Ruhsat sahası içinde yer alan arazilere ilişkin kamulaştırma kararı da çıkartıldı. Ayrıca yatırım teşvik belgesi de alınmış durumda. Tüm mühendislik projeleri tamamlandı, tesis inşaatına başlandı. 2022 yılında da ilk külçe altını dökümü yapılması planlanıyor. Ancak bu altın madeni/ruhsatı satılacak. O şirket yetkilileri Gübretaş'la görüşmeye başladı.”

SORU ŞU: Akbaştepe ve Korudanlık isminde iki ayrı damar var. Her iki damara ait toplam 9.48 milyon ton cevher ve 3.5 milyon ons altın kaynağı tespit edildi. Bir kez daha altını çiziyorum: Türkiye'nin altın üretiminin 2.5 katı bir alan neden satılır? Buradan çıkacak altınla Türk çiftçisine destek verilemez mi?

SON SORU: Gübretaş'la ilgili hangi şirket çalışma yapıyor?