Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Kral çıplak” diyen kim?

AKP'nin kurucusu Bülent Arınç hangi kralın çıplak olduğunu anlatmadı ama “Kral çıplak” diyen ve anlatanlar, itiraf edenler var!

Joseph Stiglitz…

Ekonomi alanında Nobel ödüllü…

Columbia Üniversitesi'nde profesör ve Dünya Bankası'nın eski baş ekonomisti.

1 Haziran'da İngiliz The Guardian Gazetesi için kaleme aldığı yazıda itiraf etti:

“… Kırk yıllık küreselleşmeyi savunduktan sonra, Davos kalabalığının işleri yanlış yönettiği açık. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler için refah vaat etti. Ancak küresel kuzeydeki kurumsal devler zenginleşirken, herkesi daha iyi duruma getirebilecek süreçler her yerde düşmanlar yarattı. Zenginleri zenginleştirmenin otomatik olarak herkese fayda sağlayacağı iddiası olan ‘damlama ekonomisi' bir dolandırıcılıktı. Arkasında ne teori ne de kanıt bulunan bir fikirdi.”

Bu cümleleri, 22 Mayıs-26 Mayıs'ta katıldığı Dünya Ekonomik Forumu'ndan yani Davos Zirvesi'nden (İsviçre) sonra kurdu.

Damlama ekonomisi…

Zenginlerin savunulduğu ekonomi politikası.

1890'lardan bu yana özellikle Amerika'da tartışılan yol haritasının adı! 1980'lerde ABD'yi yöneten Reagan ve arkadaşlarının kararı şuydu:

“Kısa vadede işletme yatırımını teşvik etmek ve uzun vadede toplumun geneline fayda sağlamak için bir araç olarak işletmeler ve toplumdaki zenginler üzerindeki vergilerin azaltılması gerektiği şeklindeki ekonomik önermeyi ifade eder.”

Yılların serbest piyasacısı Prof. Joseph Stiglitz “damlama ekonomisi” için “dolandırıcılık” dedi! Zengini zengin yapan, fakiri daha fakir yapan sisteme karşı artık piyasacılar bile çaresiz.

Örneğin…

“Batış” olduğunu itiraf etti!

Geçen pazartesi günü Dünya Gazetesi'nden Osman Arolat'ın yazısının başlığı çarpıcıydı: “Yoksa küreselleşme bitiyor mu?” Okuyalım:

“… Küreselleşmenin kendi içinde hesaplaşmaya girdiği görülüyor. Ancak gerçek gündem ve bir özeleştiri ortamı henüz ufukta görünmüyor… Prof. Stiglitz, küreselleşmenin eleştirisini yapmadan bir değişimin mümkün olmadığı inancında. Sistemin kendini onarma yeteneğinin var olmadığını düşünüyor. Yenilikçilik adına yapılanların sadece o anın ihtiyacını gözettiğine inanıyor. Bunlar, denizin dalgasız olduğu, ekonominin işlediği dönemlerde geçerli. Dünya sistemine, kapitalizme inanmış bir liberal aydın olan Stiglitz'in bile ‘batış'tan söz etmesi, sistem adına komple bir motor ve şanzıman yenilemesi gereğini ortaya koyuyor, öyle değil mi? (13 Haziran 2022/Dünya Gazetesi)”

Evet… Bir ‘batış' var…

Son 50 yılda öğretilen ve uygulamaya konulan sistem battı!

Kale boş değil, gol atamazsın

Amerikalı ekonomist Timothy Taylor küreselleşmeyi savunurken dedi ki:

“İmkan dahilindeki ticari aktivitelerin sınırlarının genişlemesidir. Coğrafi, teknolojik ya da yasal engellerle kısıtlanmış, satış, satın alma, üretim, borç verme, borçlanma faaliyetleri daha pratik hale gelmektedir. Küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkabilecek olanakları araştırmak ve çözümlemek, yıldırıcı bir çaba, esneklik ve değişimi gerektirmektedir. Çünkü küreselleşme, yeni ekonomik olanakların bu tür olağanüstü büyük bir düzen içinde yer alışını kapsamaktadır.”

Ancak…

Devletler bazında baktığımızda küreselleşme, ideolojik farklılıkların ortadan kaldırılması ve siyasi-ekonomik-toplumsal ilişkilerin bütünü olarak karşımıza çıktı. Yani… Çok uluslu şirketlerin hakim olduğu bir dünya ve ulus-devletlerin parçalanması! Buna bir de Sovyetler'in yıkılmasını da eklersek “boş kaleye gol atan” neoliberalizmin “ekonomi-politik zaferi” diyebiliriz! Bugün geldiğimiz noktada “boş kaleye gol atan” sistemin karşısında “gelir dağılımında adalet” diyenlerin sesi daha çok gür çıkıyor. Sistemi kuran ve yönetenler de farkında.

12 Eylül'de Türkiye'de darbe yaptılar… Yugoslavya'yı böldüler… Irak'ı işgal ettiler… Libya, Suriye vs… Parçaladılar! Ekonomi-politik sistemlerini silahla kurdular ve bugün Rusya-Ukrayna savaşında bir kez daha yenildiler.

Ne demişti CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu:

“Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bu sistem artık miadını doldurdu. Neoliberalizm artık can çekişiyor. Sıradan insanların öfkesine yenilmek üzere neoliberalizm. İmkansız görünen düşüncelerin zamanı gelmiştir. Devletler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdür.”