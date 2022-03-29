Aytunç ERKİN İletişim Bilgileri

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“Vatandaş Rıza”nın önünü açan subay

Vatandaş Rıza…

Gecekon­dusunu arabasıyla yıkan fabrikatörün oğluna karşı verdiği mücadeleyle simge­leşen film! Vatandaş Rıza kendisini “satın almak” isteyen avukata böyle der: “Ünlü iş adamı Necdet Çelikel'in oğlu Cengiz Çelikel, özel otosuyla sırf keyfi için, zevki için el emeği göz nuru ile yaptığım gecekon­dumu yıktı. Mahkemeye verdim. Ola­yı görmüş olan şahit­lerim onlar­dan yana konuştu. Mahkemeyi kaybettim ama dava­yı kaybetmeyeceğim. Suçlu olan suçlu oldu­ğunu söyleyecek. Haklı olduğum bu davayı sonuna kadar sürdüreceğim. Bunu bütün kamuoyunun bil­mesini istiyorum. Bugün bana, Vatandaş Rıza'ya yapılan yarın sizin de başınıza gelebilir. Bize ya da çevre­mize işlenen suça bera­berce karşı koymalıyız.” Vatandaş Rıza.. 1979 yapımı, yönetmenlik ve yapımcılık koltukları­nın yanısıra başrolünde de Cüneyt Arkın'ın olduğu filmi dün bir kez daha seyrettim. Neden mi? Çünkü… Arkın'ın anılarını anlattığı “Benim Kahra­manım Türk Halkıdır/ Kırmızı Kedi Yayınevi” adlı kitabını okurken çok çarpı­cı bir bilgiyle karşılaştım.

Eşref Bitlis'le nasıl tanıştı?

Sansürden geçemeyen Vatandaş Rıza nasıl özgür­leşti? Sözü Cüneyt Arkın'a bırakalım: “… Kıbrıs'ta çıkartma döneminde Önce Vatan filmini çekiyorduk. Zorluk, çaresizlik, yokluk içinde ne büyük kahırlar çektiğimizi General Eşref Bitlis Paşa görmüş, halimize acıya­rak yardım etmişti. San­sür meselesini kendilerine anlattım. Filmi görmek istedi. Beraber seyrettik. Üç gün sonra Vatandaş Rıza sansürden çıktı.” Yani…

“Emek mücadelesini” anlatan “Vatandaş Rıza” filmini seyreden Bitlis Paşa, filmin önünü açan subay! Eşref Bitlis… 1974 yılında Kıbrıs Harekatı sırasında Albay rütbesiyle Kıbrıs Türk Alayı Komutan­lığına atandı. Bu alayın ko­mutanlığını yaparken Kıbrıs Yunan Alayı imha edildi. Sonra…

Eşref Bitlis 1978 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Bolu Komando Tu­gayı Komutanlığına atandı. Dün Cüneyt Arkın'la ko­nuştum. Nasıl tanıştıklarını anlattı: “Vatandaş Rıza'yı çekerken Bolu'da Atatürk Anıtı önünde bir sahne vardı. Beni fotoğraf çekti­ğim için gözaltına aldılar. Eşref Paşa müdahale etti ve serbest kaldım. Sonra filmde ‘Kalk Vatandaş Rıza ayağa kalk' sahnesinden dolayı fil­mi sansürlediler. Ankara'da Eşref Paşa ile görüştüm ve sansür kalktı. Yiğit bir komu­tandı. Hayatını kaybedene kadar aile dostumuz oldu. Bu arada şunu belirteyim: SÖZCÜ okuyorum çünkü halkın haber aldığı namuslu gazete.”

Kuzey Irak'ta konuşlanan Çekiç Güç'ün Türkiye'den ayrılması gerektiğini ve ABD'nin Kuzey Irak'ta oluşturmaya çalıştığı sözde Kürt devletinin Türkiye'nin aleyhine olduğunu söy­lüyordu. 17 Aralık 1992 tarihinde Çekiç Güç'e bağlı Amerikan savaş uçakları, kendilerine bildirildiği halde Irak'ın Selahaddin kentine gitmekte olan Orgeneral Eşref Bitlis'in helikopterine taciz uçuşu yaptı ve helikop­teri inişe zorladı. 7 Şubat 1993 tarihinde, “İncirlik Üssü'nden kalkan ABD uçaklarının, PKK'ya yardım dağıttığı” açıkla­masını yaptıktan 10 gün sonra, 17 Şubat 1993 tarihinde uçağının düşmesi sonucu şehit oldu! Aslında uçağı düşürüldü. Çok ilginç değil mi? Bir subayın ekonomi-politik duruşu ne kadar önem­li? Hayata emekten yana bakmak, toplumcu dünya görüşüyle yol almak…

Neden James Bond olmadı?

Peki Cüneyt Arkın, James Bond filminde oynamayı neden kabul etmedi? Kahra­manımızın yanıtı şöyle: “James Bond filminde oy­namak için teklif alınca, ne kadar Bond filmi varsa dik­katle izledim. Nasıl Amerika dünyada en güçlü, en yenil­mez devletse, insan olarak James Bond da her ne kadar İngiliz ajanı olsa da gücü ve yenilmezli­ğiyle adeta Amerika'yı temsil ediyordu. Genel anlamıyla, kapitalizmin bir ürünüydü. Kapitalizmin şımarık, kibirli, ken­dinden başka kimseyi sevmeyen, acımasız bir sembolüydü. Aldatmayı, sömürmeyi seviyordu. Güce tapıyor, güçsüzün karşısında zalim kesiliyordu. Gücün, güçlünün iktidarı için savaşı­yordu. Kabul edemezdim.”

Kapitalizme karşı çıkan Vatandaş Rıza'dan bir sahneyle bitirelim:

– Aslında fakirler bir gün açlık grevi yapmalı. Hem ekonomilerine katkı olur hem de tüketim için iyi! Elektriği de haftada bir gün vermeyeceksin! – Baba harikasın!

Fabrikatör baba Necdet Çelikel ile oğlu Cengiz Çe­likel o sırada önlerindeki eti iştahla yemeye devam eder, içkilerini yudumlar. Taksim Anıtı önünde ise Vatan­daş Rıza'nın açlık grevi devam etmektedir!

SONUÇ: Düzenin çıkarı, hakkını arayan Vatan­daş Rıza çıkartmamaktan geçiyor. Toplumun çıkarı ise “Rıza”ların artmasında! Bizim de 40 yaşında ölen bir “Rızamız” vardı o da anıt gibiydi!