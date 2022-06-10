Tiyatroya hazır mısınız?

Bahadır Çokişler İletişim Bilgileri

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Futbolumuz artık skandallarla anılan, yalanın ve dolanın eksik olmadığı, kaypaklığın zirve yaptığı bir ortam oldu. Sistem tamamen siyasetin üzerine kurulduğundan kulüp yöneticilerinin bile resmen olmasa da atamayla geldiğini anladık. Zaten günlük yaşantımızda da tepki göstereceğimiz birçok olayı artık garipsemiyor, tepkisiz insanlar haline geliyoruz. Örneğin yaklaşan TFF seçimleri…

TFF seçimlerine sayılı gün var. Geçmişte telefonunda ‘bylock' olduğu iddia edilen, kardeşi FETÖ'den yargılanan eski bir kulüp başkanı aday oldu. Üstelik, “Ankara'dan onay aldım” diyecek kadar da cüretkâr. Fenerbahçe Başkanı canlı yayında bas bas bağırıyor ama kimse oralı olmuyor. Diğer başkanlar ise duyma engelli gibi davranıyor. Bir de işin başka bir yanı daha var…

Nihat Özdemir kaçar gibi istifa etmişken, hakem camiası birbirine girmişken, futbol bileşenleri uyumsuz bireyler haline gelmişken mevcuttaki birçok yönetici ise liyakatten uzakken, yeni bir iş insanı (!) bulmak zor olmasa gerek. Kim gelirse gelsin bunlardan daha iyi yapar zihniyeti……

Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ ile telefonda görüştüm. Gerçi açıklama yapmıştı ama ben siyasetteki 24 saat kuralını düşünerek o soruyu sordum. Size cevabını aynen aktarıyorum: “Benim ismimim geçmesi gurur verici ancak herkes zannediyor ki biz voleybolu bir günde bu kadar başarılı bir branş haline getirdik. Bu sabrın, çalışmanın, uyumun, uzlaşmanın eseri… Futbolumuzda şu anda sabır yok, uzlaşma yok ve en önemlisi proje yok. Bu seçim bir yıllık ve ben bu bir yılda ne yapabilirim? Hakem camiası paramparça iken futbol bileşenleri birbirleriyle uzlaşamıyorken ne yapabilirim? Yerine proje üretmek ve buna da herkesi dahil etmek gerekir.”

İşte tüm bunların gölgesinde bir seçim olacak. Öyle bir seçim düşünün ki kulüpler aralarında anlaşıp bir aday çıkaramamış, hakemler bütünlüğü sağlayamamış. Kim seçilirse seçilsin kaos da bitmez kavga da… Seçilecek olan siyasetin korumasındaki başkan ise tıpkı eski dönemdeki gibi hayatına devam edecek.

Bence Akif Başkan haklı, proje lazım proje……