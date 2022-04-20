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İktidarı sıkıştıran iki büyük sorun

Bugünlerde iktidar mensuplarının iyi haberlere ihtiyacı oluyor.

O yüzden bir süredir düşen oyları artıracak her gelişmeye dört elle sarılıyorlar.

Rusya-Ukrayna krizi de bu gelişmelerden biri. İktidar tabanında herkes birbirine “Ukrayna krizi oylarımızı artırdı” bilgisini yayıyor.

Türkiye'nin krizde taraf olmaması, arabuluculuk girişimlerini artırması, daha da önemlisi Avrupa ve ABD'nin Türkiye'yi Rusya'nın yanına itmemek için Ankara'ya yakın davranması “oyları artıran gelişmeler” olarak sıralanıyor.

Doğrusunu isterseniz bu konuda somut bir veri yok. Ukrayna-Rusya krizinin oyları artırması mümkün görünmüyor, zira mutfaktaki yangını söndürmeye katkısı olmayan hiçbir şey oyları artıramaz. İlginçtir, “Ukrayna krizi oyları artırdı” görüşünü yayan AK Parti yönetimi de bu gerçeğin farkında.

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Partinin yönetim kurulu toplantılarında çok ilginç detaylara dikkat çekiliyor.

İftar programlarında vatandaşların ekonomiyle ilgili sorular yöneltmesi bu detayların başında geliyor. Bir AK Parti yöneticisi “Vatandaş kira artışlarını da asgari ücrete ve emekli aylığına yapılacak zammı da soruyor” diyor.

En son bazı yöneticiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kritik ürünlerin fiyatlarının sabitlenmesini teklif etmişlerdi ama Erdoğan, uygulaması imkansıza yakın bu öneriyi geri çevirmişti.

Bazı AK Parti yöneticilerine göre de hayat pahalılığı öyle fiyat dondurarak, marketleri denetleyerek ya da hal yasasını çıkararak önlenecek boyutları aştı. Ekonomik sorunlar çok büyüdü ve ancak yapısal çözümlerle önlenebilir.

Bülent Arınç'ın hayat pahalılığı konusundaki sert tepkisi, AK Parti tabanında da karşılık buluyor. Bazı yöneticiler, AK Parti'lilerin ya da ülkeyi yönetenlerin “tasarruf edelim”, “sabredelim”, “Porsiyonları küçültelim”, “kriz yok” gibi açıklamalarının çok tepki çektiğine işaret ederek gerçekle yüzleşmek gerektiğini söylüyor ve Arınç'a hak veriyor.

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AK Parti yönetimini ve teşkilatlarını zorlayan bir başka konu da göç meselesi. Teşkilatlardan gelen raporlarda, yapılan sunumlarda vatandaşın “en önemli sorun” listesinde ekonomik krizin ilk sırada göçmen sorununun ikinci sırada olmasına dikkat çekiliyor.

Parti de İçişleri Bakanlığı da göç konusunda net bir tavır belirleyemiyor. Bakanlığın ve uluslararası kuruluşların kampları dışında iş kontrolden çıkmış vaziyette. Göçmenlerin ülke içindeki trafiği konusunda etkin bir denetim sağlanamıyor.

Göçmen sorununun oy kaybına neden olacağına işaret eden bazı AK Parti'li yöneticiler, ekonomik kriz gibi göçmen sorunun da görmezden gelinmesinin halkın tepkisini çektiğine dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki birbirinden farklı mesajları da tabanda ve teşkilatlarda kafaları karıştırıyor, dil birliği sağlanamıyor.

(Erdoğan'ın değişik tarihlerde göçmenlerle ilgili çelişkili açıklamalarından bazıları şöyle:

– CHP yine yalan söylüyor. 300 bin Afgan göçmen geldi. Hepsini geri göndereceğiz. Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez.

– Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ‘biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkelerine göndereceğiz' diyorlar. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz.”

– Tek başına bırakılsak da Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşü için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.)

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın söylemleri toplumun bir bölümünde tepki çekmekle beraber, oldukça fazla da destek görüyor.

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Hem ekonomik kriz hem göçmen sorunu palyatif önlemlerle çözülemeyecek hale geldiğinden, iki alanda da radikal kararlar alınması gerekiyor. Ancak iktidar yaklaşan seçimler nedeniyle iki konuda da kararsızlık ve dağınıklık yaşıyor. Ciddi bir yol haritası belirleyemiyor.

Bakın göreceksiniz:

İçeride ekonomik kriz ve göçmen sorunu konusunda sonuçları somut ve hissedilir bir çıkış bulunamazsa, Vladimir Putin'e Ukrayna'dan onurlu çıkışın yolunu bulunsa dahi bir işe yaramayacak.