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Katar’ın bekçisi Türkiye

Sevgili okurlarım, 2022 FİFA dünya kupası maçları önümüzdeki kasım ayında Katar'da başlayacak.

Bizim çok iyi (!) tanıdığımız, ulusal kaynaklarımızı ve tesislerimizi bol kepçe hibe ettiğimiz, peşkeş çektiğimiz Katar'da…

Şeriatla yönetilen hırsızlar ve vurguncular ülkesi Katar'da…

Maçlar 21 Kasım günü başlayacak ve 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla son bulacak.

Dünya kupası maçlarını izlemek için bütün dünyadan yaklaşık bir milyon seyirci gelecek.

Ancak bu aşamada ortaya çok önemli bazı sorunlar çıktı…

Güvenlik nasıl sağlanacaktı?

Adına Katar denilen bu şeyhler ve aşiretler ülkesinin adı ‘devlet' ama aslında bir kabileler topluluğu!

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Bizimkilerle görüşen ‘dost ve kardeş (!)', aynı zamanda uyanık Katar bu soruların yanıtını hemen buldu…

Oracıkta Türkiye var canım, yardımını bizden esirgemez. Bu dünya kupası boyunca bize askerini polisini gönderir, asayişi onlar sağlar!

Temaslar aylar önce başladı ve sonuç ortaya çıktı.

Önce polislerimiz gönderilecek.

Rakamlar resmen açıklandı.

İki ülke arasında imzalanan anlaşma koşulları uyarınca Katar'a görevle gidecek personel sayısı şöyle:

-3 bin çevik kuvvet ve takviye hazır kuvvet polisi.

-100 özel harekât polisi.

-50 bomba arama köpeği ve idarecisi.

-30 çevik kuvvet köpeği.

-50 bomba uzmanı ve diğer…

Toplamda 3.250 Türk polisi maçlar boyunca Katar'da görev yapacak.

Öncesini sonrasını da eklerseniz en az iki ay.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Orada güvenliği biz sağlayacağız. Ayrıca Türkiye'ye gelen 677 Katar'lı polise 38 farklı alanda eğitim verip yetiştirdik” dedi.

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Ancak iş bu kadarla da bitmiyordu. Para gücünün şımarttığı Katar'ın başka istekleri de vardı…

Polisiniz yetmez, bize asker de gönderin!

Bunun üzerine Saray'da toplantılar düzenlendi, ne yapılacağına karar verildi.

Yurt dışına asker göndermek için TBMM'den onay alınması gerekiyordu.

Hemen bir tezkere düzenlendi ve Meclis'in onayına sunuldu.

Altı ay boyunca geçerli.

Bizimkiler tezkerede bu operasyonun adını ‘Dünya kupası kalkanı harekâtı' koymuş!

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İçindeki bilgileri özetliyorum:

Asker gönderme operasyonu Katar'ın kara, hava ve deniz yetki alanlarında icra edilecektir.

Katar hükümeti bu harekât kapsamında dost ülkelerden silahlı kuvvetleriyle katkıda bulunmalarını talep etmektedir.

TSK unsurları bu görevlendirme süresince milli komuta altında bulunacaktır…”

Tezkerede yer alan bilgilere göre ‘harekâtın' nasıl ve ne zaman yapılacağına, askerimizin orada ne kadar kalacağına Cumhurbaşkanı karar verecekmiş.

Bu sürece Katar'ın hava sahası ve kara suları da dahilmiş!

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Mehmetçiğin de Katar operasyonuna dahil edilmesini öngören bu tezkerenin ne olduğunu merak edebilirsiniz.

Hemen söyleyeyim!

Tezkere önceki gün Meclis genel kurul toplantısında okundu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Evet oyu verenler AKP ve MHP.

Hayır oyu verenler CHP, İyi Parti ve HDP.

Ne ilginçtir, bu konu medyamız tarafından görülmedi, gündeme getirilmedi.

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Sevgili okurlarım, Katar'a gönderilecek polis sayısının 3.250 olduğunu biliyoruz…

Fakat kaç askerimizin gönderileceği konusunu soracak olursanız, bilinmiyor.

Polisimiz ve askerimiz orada ne yapacak?

Eğitilmiş köpeklerle sokaklarda gezip statlarda ve otel kapılarında bomba mı arayacak?

Maçlara girişte üst baş mı arayacak?

Ya da sokaklarda devriye mi gezecek?

Olay olduğu takdirde askerimiz ve polisimiz ay yıldızlı üniformasıyla mı müdahale edecek?

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Sorular çok ama dahası da var…

Türk askeri ve Türk polisi orada Katar isimli aşiretler topluluğunun jandarmalığına, bekçiliğine mi soyunacak?

Aman Katar şeyhi yıpranmasın, aman bizim Tayyipgiller iktidarıyla arası bozulmasın diye çaba mı harcayacak?

Karşımızda ciddi bir skandal var…

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Ne biçim, ne onursuz, ne haysiyetsiz bir kabile imiş bu Katar!..

Bizi her açıdan sömürdüğü yetmemiş, şimdi asayişi sağlama görevini Türk askerine, Türk polisine devrediyor.

Ulan madem asayişi sağlamaya bile gücünüz yetmeyecekmiş, ne halt etmeye üzerinize aldınız dünya kupası gibi önemli bir organizasyonu!..

Alırken bize mi sordunuz!..