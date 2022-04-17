Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Arda gümbür gümbür geliyor…

Muhteşem bir seyirci önünde maça golle başlamak çoğu zaman büyük avantaj olur. Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı kornerde Göztepe savunması kontrol etmeleri gereken Serdar Aziz'e göz markajı yapınca Fenerbahçe öne geçti. Kanatları iyi kullanan ev sahibi, ataklarda çok adamla ceza sahası içinde çoğalıp, ikinci gol arayışını arttırdı.

Bu sezon fena olmayan kadrosuyla futbolseverleri şaşırtarak küme düşme bölgesinden çıkamayan Göztepe, takım savunmasındaki eksilerinden bu maçın ilk yarısında kurtulmuş gibiydi. Crespo ve Zajc ikilisinin uyum ve takıma faydaları iyi. Min-Jae formunun zirvesinde ve bizim lig için süper bir stoper. Çok az hata yapıyor ancak tüm bunlara rağmen Tijanic ve Moubandje, Altay'ın üstüne vurmasalar tablo Göztepe için daha değişik olabilirdi. İlk yarının sonlarında, ev sahibinin iyi olmayan futbolu, ikinci devrenin önemli bölümünde de devam itti.

Serdar Dursun ve Mert Hakan, vasatın üstüne çıkamadılar. Fenerbahçe'nin 70. dakika dolarken sadece 6 şut girişiminde bulunması ve net pozisyona girememesi enteresandı.

Arda iyi ki oyuna girdi. Top ayağına inanılmaz yakışıyor. VAR ile tespit edilen penaltıyı onun pası yarattı. Penaltıyı da klas kullandı. Arda büyük bir yıldız adayı. Onu seyrederken keyif alıyorsun. Umarım daha fazla süre alır.