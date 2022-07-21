Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Rövanş zor geçer

İLK yarıda öne geçmek büyük avantajdır bu maçlarda. İrfan Can ve King arasında yavaşlayan top gol olsa her şey çok güzel olacaktı. Özellikle maçın başında Fenerbahçe'nin presi iyiydi fakat kapılan toplar gol pozisyonu getirmedi. Sonra Dinamo Kiev oyunu yavaşlatıp iyi tek top yapınca pres kırıldı. İsmail, sanki uzun yıllardır takımın orta sahasının yükünü çekiyor gibi oynadı. Jesus'un ona şans vermesi ve güvenmesi çok önemli. Daha önce fark edilmemesi ne kadar garip değil mi?

SAVAŞ şartları, doğal olarak Dinamo Kiev'in güçten düşmesine neden olmuş. Klas yabancıları artık kadroda olmayınca, Lucescu, elindeki malzemeye göre bir takım yaratmış. Savunma ağırlıklı topu genelde rakibe bırakan ve kontra arayan bir Dinamo izledik çoğu zaman…

GELELİM Arao'ya… Öyle uçan, kaçan çok iyi toplar atan bir oyuncu olmadığını zaten biliyordum. Atletizmini ön plana çıkaran tipik bir mücadele oyuncusu… King ve İrfan Can, dün gecenin etkisiz elemanlarıydı. İlk yarının iyisi Samuel, ikinci yarı oyundan düştü. Ferdi etkili değildi. Kanatlar çalışmazsa, mekanizma tekler. Bir gün, Arda'yı maça başlarken göreceğiz herhalde… Başlasın, sonra çıksın. Yaşlı oyuncular gibi son 20 dakika şans bulmasın artık… Zor bir rövanş olacak!