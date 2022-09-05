Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Beşiktaş’ta taktik doğru

Beşiktaş, Ankaragücü deplasmanından zor da olsa üç puan almayı başardı. Çok kritik ve takımın özgüvenini kazanması adına çok önemli bir galibiyetti. Bu galibiyet Beşiktaş'ı ‘şampiyonlukta ben de varım ve sonuna kadar olacağım' mesajını veren bir galibiyetti. Neler oldu:

1- Beşiktaş'ın yapmış olduğu çok önemli transferler var. Burada başkan ve yönetimi kutlamak gerekiyor. Özellikle Weghorst diye bir santrafor alındı. Türkiye liglerinin üzerinde. Bütün sağdan soldan atılan hava toplarında çok etkili. Ayrıca rakibin kullandığı duran toplarda da savunmaya gelip bir stoper gibi hava toplarını engelliyor. Rakip defansı hataya zorlayıp sürekli top çalan arkadaşlarına pozisyon üreten rakibin oyun kurmasını önleyen bir santrafor. Beşiktaş çin büyük kazanç.

2- Beşiktaş 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkıyor. Sağ ve sol önde oynayan Muleka kanat oyuncusu olmamasına rağmen golcülüğünü konuşturarak kale alanına atılan bir çok yan topa hamle yaparak takımına 4 tane önemli gol kazandırdı. Bu büyük bir katkı ama başarılarını bu mevkii de devam ettirebilir mi onu önümüzdeki zaman diliminde göreceğiz. Beşiktaş ilerleyen zamanlarda 4-4-2 ile çift santrafor ile oynamak zorunda kalabilir.

3- Beşiktaş'ın en dominant yönü kanatları. Beşiktaş da bütün akınları merkezden değil kanatlardan yaptı. Sağdan Rossier'in soldan da bu yılın en formda oyuncusu N'koudou'nun getirdikleri ve yaptıkları ortalar eğer Weghorst ve Muleka gibi santraforlarla buluştuğu zaman gole dönüşüyor. Beşiktaş çok doğru bir taktikle oynuyor. Burada önemli olan futbolun gizli silahı olan dönen toplar. Dönen topları kazanıp kontra yemediği zaman hem oyun üstünlüğünü ele geçirmiş oluyor hem de hızlı hücum yemiyor.