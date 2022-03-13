Lemi Çelik İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doğru transfer şampiyon yapar

TRABZONSPOR, kendi sahasında Göztepe karşısında taraftarını mutlu edebilecek performans ortaya koydu. Yenik düşmesine rağmen oyundan kopmadı. Kadro ve kulübe kalitesi sayesinde müsabakadan istediğini almayı bildi.

1- Abdullah hoca çok doğru bir kadro ile çıktı. Kontra oynayacağını bildiği için Göztepe'yi orta alanda durdurmak adına iki ön libero Siopis ve Berat ile başladı. Siopis mükemmel oynadı. Fakat Berat hiç hazır değildi ve çok güçsüzdü. Göztepe, Trabzonspor'un orta sahadaki bu yetersizliğini görüp bu alanı çok çabuk geçti ve hızlı ataklarla golleri buldu.

2- Abdullah hoca, Bakasetas ve Ömür arasında tercih yaptı. Ömür'ü oynatmakta ne kadar doğru bir karar verdiğini gördük. Boş alan bulduğu zaman bire birde nasıl adam geçtiğini, nasıl asistler yaptığını, nasıl pozisyona girip gol attığını gördük.

3- Kulübe çok önemli. Kulübe şampiyon yapar. Abdullah hoca, oyuna kimi sokuyor? Djaniny'i, Dorukhan'ı. Bu iki oyuncu üç büyük İstanbul takımını şampiyonluğa oynatır. Fenerbahçe'nin forvetinde Berisha değil de Djaniny olsaydı en az 15 gol atmıştı. İrfancan'a 11 milyon Euro verenler Dorukhan'ı bedava almadılar.

4- Visca ve Nwakaeme Türkiye'nin en iyi iki kanat oyuncusu. Bu oyuncuları unutmayalım. Trabzonspor'un şampiyonluğunda emeği geçen bu ikiliyi kutlamak gerekiyor. Hakem de iyi maç yönetti.