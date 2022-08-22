Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Kartal kanatlarıyla uçuyor

BEŞİKTAŞ, Karagümrük karşısında mükemmel performans ortaya koydu. Adeta rakibini paramparça etti. Siyah-beyazlılar, kanatları çok iyi kullandı. Özellikle sol kanatta N'Koudou, getirmiş olduğu toplarla yapmış olduğu ortalarla, attığı golle takımını sonuca taşıyan isimlerin başındaydı. Sanki Beşiktaş'ın kazandığı yeni bir yıldız gibiydi. Sağ tarafta ise Rosier, Ghezzal olmamasına rağmen tek başına sağ koridoru hem defansta hem ofansta çok iyi oynayarak maça damga vurdu. Böyle güzel ortalar gelince de Weghorst'un da gerçek performansı ortaya çıktı. Gol attı. Coştu. Her topa baskı yaptı. Orta sahadan gelenlere ver-kaçlarda gözüktü. Mükemmel beslendi beslendikçe de futbol resitali sundu.

BEŞİKTAŞ'IN orta sahası rakibin yapacağı bütün hızlı hücumları durdurarak bütün kontraları engelledi. Rakibe orta sahada çok baskı yaptı. Mücadele içerisinde doğru müdahale yaparak adeta rakibini orta alanda durdurdu. Oynamasına müsaade etmedi.

SAHANIN en iyilerinden biri olan Salih ile de bütün hızlı hücumları başlatarak farklı galip gelmesini bildi.