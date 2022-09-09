Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Ezan sesinde kargaşa olmasın

Bugün, birçok okurum bana çeşitli yollarda ilettikleri bir konuyu aktarmak istiyorum.

Hemen başında söyleyeyim ki; yanlış anlaşılmasın.

Bana bu yakınmalarını ileten okurlarım, tamamen bu şikayetlerini olumlu bir eleştiri olarak ve bir yanlışlığın düzeltilmesi için yaptıklarını belirtiyorlar.

Konuya şöyle gireyim:

Adana'da özellikle Seyhan'da sabah ve yatsı vakitlerinde farklı ton ve makamlardaki ezan sesi kargaşası yaşanıyor…

Diğer ilçelerde ezanlardan bir tek kanaldan ve çok güzel bir şekilde okunurken Seyhan'da ise farklı camilerden farklı imamlar, müezzinler farklı ses tonlarıyla ezan okuyorlar…

Sabah ve yatsı namazı saatlerinde farklı tonlardaki ve makamlarda ezan sesleri birbirine karışıyor.

Birisi “Allâhü ekber” derken öbürü, “Hayye ale's-salâh…” diyebiliyor ve bir başkası da o sırada “Lâ ilâhe illallâh”a geçmiş oluyor…

Tabi ki bu istenilen bir durum değil.

Biz Müslüman bir ülkeyiz ve ezan Müslümanlığın en önemli değerlerindendir.

Ancak böyle kargaşa içinde değil, huşu içinde, huzur içinde ve tek makamdan, tek sesten yayılan ezan seni dinlemek isteriz.

Bence bu duruma Adana İl Müftülüğü bir el atmalı ve bu kargaşa sonlandırmalı.

Gerçekten de böyle güzel sesli bir müezzinden, kabul görmüş bir makamda okunacak ezan inananların kalbini çok daha güzel biçimde ısıtacaktır.

Bence en güzeli, ezanın tek merkezden bütün camilere yayılması ve oradan tüm Adana'ya aynı ezanın aksettirilmesidir…

Bizden söylemesi…